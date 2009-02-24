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Yaşam

Ölü kadının kolu çalındı

Beyin kanaması geçirip hayatını kaybeden Vahide Sal adlı kadının kolu morgda kesilerek çalındı.

24 Şubat 2009 02:00

Beyin kanaması geçirip hayatını kaybeden Vahide Sal adlı kadının kolu morgda kesilerek çalındı. 
 
Bayrampaşa Sağmalcılar'da oturan 47 yaşındaki beş çocuk annesi Vahide Sal, 2 Şubat tarihinde beyin kanaması geçirerek Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları hastanesi Beyin Cerrahisi servisine kaldırıldı. Sal burada ameliyat olsada hastalığını yenemedi. Durumu ağır olan yaşlı kadın geçtiğimiz Cumartesi günü gece saat 03.00'da hayatını kaybetti. Hastane görevlileri tarafından hastanenin bahçesinde bulunan tek katlı morg binasına götürülen Sal, yakınlarına bilgi verilerek morg dolabına konuldu.

Ancak pazar günü Sal'ın cenazini almak için hastaneye başvuran yakınları morga gittiklerinde büyük bir şok yaşadı. Camı ve kapısı kırık olan morgda Sal'ın bulunduğu dolabı açan görevliler yaşlı kadının bir kolunun kesilerek alındığını gördü. Sal'ın yakınları ise kolun kesik olması üzerine şok geçirdi. Hastane yetkilileri yaşlı kadının kesik kolunun bulunması için hemen çalışma başlattı. Ancak hastanede yapılan tüm çalışmalara rağmen kesik kol bulunamadı. Hastane yetkilileri Sal'ın kolunun neşter ya da keskin bir aletle yerinden profesyonelce kesildiğini belirledi.


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