'Ölü Deniz Parşömenleri' sanal ortamda

Bilim adamları, Hristiyanlığın ve Museviliğin bilinen en eski yazılı kaynakları olarak kabul edilen Ölü Deniz Parşömenleri'ni (Tomarları) dijital ortama aktararak İnternet’te yayınlamaya hazırlanıyor.

İsrail Eski Eserler Kurumu yetkilileri, 2000 yıllık tomarların bulunmasının 60. yıl dönümü dolayısıyla hayata geçirilmesi planlanan projenin tamamlanmasının 5 yıl almasının beklendiğini söylediler.



Aktarma işlemi yıllar sürecek



Kurum yetkililerinden Prina Şor, amacın Ölü Deniz Parşömenleri olarak bilinen el yazmalarına bilim adamları ve halkın erişebilmesinin sağlanması olduğunu belirtti.

Uzmanlar yıllardır, el yazmalarının sadece sınırlı sayıda akademisyene açıldığından şikayet ediyorlardı. Şor, bugün başlatılan pilot proje tamamlandığında, 900 belgenin binlerce parçasının dijital ortama aktarılmasının ne kadar zaman alacağının da ortaya çıkacağını belirterek, bu sürenin 5 yıl olabileceğini söyledi.

Parşomenler, 1947 yılında bir Bedevi çoban tarafından Ölü Deniz yakınındaki Kumran mağaralarında bulunmuştu. Tomarların bir kısmı da 1956 yılında keşfedilmişti.



Vatikan gizlemeye çalıştı



Ölü deniz Parşomenleri'nin bulunması, 20. yüzyılın en büyük arkeolojik keşiflerinden biri olarak kabul ediliyor. Tomarların bir kısmı İbranice bir kısmı da artık ölü bir dil olan Aramice dilinde kağıt, deri ve bakır plakalara yazılmış. Tomarlar, Hristiyanlığın ilk devirleri üzerine büyük tartışma başlatmış, Vatikan tomarlarda yazılı olanları gizlemek için büyük çaba harcamıştı.

