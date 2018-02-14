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Ölü bulunan zihinsel engelli gencin babası gözaltına alındı

Ali AKSOYER/İSTANBUL(DHA) ÇATALCA'da bir derenin içinde ölü olarak bulunan 28 yaşındaki  İbrahim Demir'in ölümüyle ilgili soruşturma açan polis, babası A

14 Şubat 2018 16:22

Ali AKSOYER/İSTANBUL(DHA) ÇATALCA\'da bir derenin içinde ölü olarak bulunan 28 yaşındaki  İbrahim Demir\'in ölümüyle ilgili soruşturma açan polis, babası A.D.\'yi gözaltına aldı. Özürlü olan genci birlikte uyuşturucu aldıktan sonra öldürdüğü iddia edilen baba A.D. suçlamaları kabul etmedi.

Karacaköy, Karamandere mevkiinde  6 şubat 2018 tarihinde jandarma ekipleri tarafından bir derenin içinde üzerinden kimlik çıkmayan bir erkek cesedi çıktı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada ölen kişinin 29 Ocak 2018 tarihinden bu yana kayıp olarak aranan zihinsel engelli İbrahim Demir\'e ait olduğu tespi edildi.

ANNENİN İFADESİ SORUŞTURMAYI DEĞİŞTİRDİ

Polis ibrahim Demir\'in annesine ulaşarak ifadesini aldığında soruşturmanın seyri değişti. Anne N.D. poliste verdiği ifadesinde eşi A.D. ile oğlunun arasında zaman zaman kavga yaşandığını, kocasının oğlunu öldürmüş olabileceğini söyledi.

BABA GÖZALTINA ALINDI

Bunun üzerine savcılıktan alınan talimatla A.D., gözaltına alındı. Kayıp Şahıslar Büro Amirliğine getirilen şüpheli A.D. kendisine yöneltilien suçmaları kabul etmedi. Ancak polis yetkilileri baba A.D.\'nin oğluyla birlikte uyuşturucu kulandığını daha sonra onu dereye attığının değerlendirildiğini söyledi. Asayiş Şube Müdürlüğünde sorgulanmaya devam edilen şüphelinin işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

(FOTOĞRAF)

 

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