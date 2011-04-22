-ÖLÜ BULUNAN KARDEŞLER TOPRAĞA VERİLDİ KAHRAMANMARAŞ (A.A) - 22.04.2011 - Kahramanmaraş'ta bağ evinde iple kendilerini astıkları belirlenen 4 kardeşin cenazeleri toprağa verildi. Kahramanmaraş Devlet Hastanesi Morgunda sabaha kadar süren otopsinin ardından Raden (31), Sacen (27), Rulin (30) ve Beranis (26) Sağocak adlı 4 kardeşin cenazeleri yakınları tarafından alınarak Ulu Camisine getirildi. Cuma namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından 4 kardeş Şeyh Adil Mezarlığında yan yana toprağa verildi. Cenazeler toprağa verilirken yakınları gözyaşları döktü. İstanbul'da kısa dönem askerlik yaptığı öğrenilen Raden Sağocak'ın cenazesi ise askerler tarafından taşındı. Evlatlarının ölüm haberiyle sarsılan 38 yıllık avukat Necdet Sağocak evden hiç dışarıya çıkmazken verilen ilaçlarla sakinleştirilmeye çalışıldı. Yakın akrabaları ve arkadaşları Sağocak'a taziye ziyaretinde bulunurken, acılı baba çocuklarının cenazesine katılamadı. Bu arada hastanede yapılan otopsinin ardından Sağocak kardeşlerden kan örneği alınarak Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildiği bildirildi. Avukat Necdet Sağocak'la birlikte çalışan avukat Emine Ağaoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, ''Aile gerçekten çok üzgün. Sağocak kardeşler 15 Nisan'da anneleri Neyran Sağocak'ı kaybetti. Hakikaten bu acı onları çok etkiledi. Çünkü annelerine çok düşkündüler. Zaten Pazartesi günü İstanbul'dan Kahramanmaraş'a dönmüşlerdi. Annelerinin hatırasını görmemek için de bağ evine gitmişlerdi. Hepimiz çok üzüntülüyüz'' dedi. Öte yandan, annesinin ölümü ile askerden izine gelen Raden Sağocak'ın İngiltere'de elektrik- elektronik mühendisliği eğitimi aldığı, Rulin'in Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi'nde muhasebe okuduğu, Sacen'in İzzet Baysal Üniversitesi'nde Güzel Sanatlar Fakültesi resim bölümünde eğitim aldığı öğrenildi. Belaris Sağocak'ın da bir süre KKTC'de özel bir üniversitede radyo televizyon bölümünde öğrenim gördüğü ancak okulunu bıraktığı kaydedildi. Abdulhamithan Mahallesi Muhtarı ve aynı zaman market işletmeciliği yapan Ali Fıstık, 4 kardeşin zaman zaman kendi işyerinden alışveriş yaptığını ve çok sakin bir kişiliğe sahip olduklarını söyledi. Bu arada 4 kardeşin ölümüyle ilgili başlatılan soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi.