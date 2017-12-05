Ölü bulunan iki kardeşin otopsisinde zehir çıkmadı

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'in Konak ilçesinde, dedeleri tarafından evlerinde ölü bulunan 6 yaşındaki Irmak Oral ve kardeşi 3 yaşındaki Yunus Emre Oral\'la ilgili hazırlanan adli tıp raporunda, herhangi bir zehirlenme bulgusunun olmadığı belirtildi.

Ballıkuyu Caddesi numara 23\'teki evde oturan, bir tekstil atölyesinde işçi olarak çalışan ve eşinden boşanan Gülistan Şendut, çocukları uyurken sabah erken saatlerde işe gitti. Şendut\'un evinin karşında oturan babası Tahsin Şendut, eve gidip torunları Mehmetçik İlköğretim Okulu 1\'inci sınıf öğrencisi Irmak Oral ve kardeşi Yunus Emre Oral\'a kahvaltı hazırladı. Torunları kahvaltı yaptıktan sonra kendi evine dönen dede Şendut, bir süre sonra çocukları kontrol etmek için tekrar kızının evine girdiğinde, ikisini de yerde hareketsiz halde yatarken buldu. Durumun bildirilmesi üzerine gelen sağlık ekipleri, iki çocuğu yaşama döndürmek umuduyla Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Burada yapılan müdahalelere rağmen iki kardeş kurtarılamadı.

Irmak Oral ve kardeşi Yunus Emre Oralın cansız bedenleri savcının incelmesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Vücutlarında herhangi bir yara ya da darp izine rastlanmayan iki kardeşin zehirlendikleri üzerinde durulurken, adli tıp kurumunun hazırladığı raporda, çocuklarda yapılan incelemede zehirlenme bulgusuna rastlanılmadığı belirtildi. Olaydan sonra yapılan incelemede ise evin küçük olması nedeniyle evi ısıtmakta kullanılan ve o sırada açık olan elektrikli ısıtıcının odadaki oksijen oranını düşürmüş olabileceği, çocukların da havasızlıktan ölmüş olabilecekleri üzerinde duruluyor. Otopsi raporunda çocukların ağız ve dudaklarında kuruluk tespit edildiğine de yer verildi.

Öte yandan olayla ilgili anne ve dedenin ifadesine başvurulduğu, herhangi bir gözaltı işleminin olmadığı öğrenildi.

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