'Ölü Bedenler' İstanbul'da

T24-

TÜRKLER DE GÖNÜLLÜ OLABİLİR

İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti etkinlikleri kapsamında düzenlenen sergide, basketbol ve satranç oynayan, resim yapan, sigara içen insan bedenleri ile ata binen süvari, halka jimnastikçisi ve rugby oyuncuları da özel kurgulama ile bu işleri yaparkenki halleri ile görülebiliyor.Serginin yaratıcısı Alman bilim adamı ve anatomist Dr. Gunther von Hagens, açılışta yaptığı konuşmasında, doğum öncesinden başlayarak, insan bedeninin yaşlılık dönemi dahil, her dönemini güzellik ve estetik ile yansıtmaya dikkat ettiğini belirtti.''İnsan bedenini anatomik bir hazine, büyük bir harika olarak görüyorum. Bu evrim, mühendislik ve zeka harikası beni şaşırtmaya devam ediyor ve henüz tüm sırlarını bana açıklamış değil'' diyen Von Hagens, serginin bazı çevrelerde, 'sanat eseri' olarak değerlendirilmesine ilişkin olarak ise ''Ben insan bedenini güzelleştirerek sergiliyorum. İnsan anatomisi işi, sanat olarak değerlendirilemez. Ancak 'baş yapıt' olarak değerlendirebilirsiniz '' şeklinde yorumladı.''Amacım, insan bedenini ulaşılabilir kılmak'' diyen Gunther von Hagen, sergilendiği tüm ülkelerde, etik nedenlerle eleştirilen ve bugüne kadar 60'tan fazla ülkede 30 milyondan fazla ziyaretçiye ve 11 bin 500 beden bağışçısına ulaşan sergiyle, sadece tıp öğrencilerinin değil, sıradan insanların da insan vücudunun mucizevi yapısını görmesinin sağlandığını belirtti.Serginin kreatif tasarımcısı Dr. Angelina Whalley ise ilk kez Müslüman bir ülkeye getirilen bu etkinliğin, dünya çapında en çok ilgi çeken sergilerden biri olduğuna vurgu yaptı. Whalley, serginin gösterildiği ülkelerde, bitişinden 6 ay sonra yapılan bir araştırmaya dayanarak, ziyaret edenlerin sergiden sonra sigarayı azalttıklarını, sağlıklı beslenmeye ve daha fazla spor yapmaya başladıklarını belirtti.Toplantıda hazır bulunan İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Anatomi Ana Bilim Dalı uzmanı Dr. Mehmet Üzel, öldükten sonra bedenlerinin sergilenmesi için gönüllü çıkması durumunda, bunun için bir engelin söz konusu olmadığını söyledi. ''Organ ve kadavra bağışında yasal bir engel yok'' diyen Üzel, Türkiye'de kadavra bağışı konusunda ciddi bir sıkıntının yaşandığının altını çizdi.Üzel, İstanbul Üniversitesinin, bilimsel ve tıbbi danışmanlığında açılan sergiyle ilgili olarak, halkın sağlıklı yaşama bilincinin artması anlamında çok yardımcı olacağını düşündüklerini, bilimsel ve eğitici yönü olması nedeniyle sergiye destek olduklarını ifade etti.Thepartners iş birliğiyle sunulan sergi, insan vücudunun zarif formunu keşfedip, stres altında ve hastalık zamanında nasıl kırılgan olduğunu ve sağlıklıyken de nasıl müthiş bir güce ulaştığını göstermesinin yanı sıra, ziyaretçilerin insan bedeninin iç alanlarını ve dış oluşumunu keşfetmesini amaçlıyor.Sergi, 11 Haziran –17 Aralık tarihleri arasında İstanbul Modern Müzesi'nde Antrepo 3'te ziyaret edilebilecek.