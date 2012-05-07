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Sağlık

Ölü bebek etinden yapılan hapların sayısı artıyor

Hastalığa yol açan organizmaların olduğu hapların, Çin’in Yanji, Qingdao ve Tianjin şehrinde yapıldığı sanılıyor

07 Mayıs 2012 13:14

Güney Kore'de gümrük yetkilileri Çin'den gelen ve "insan eti"nden yapılan hap kaçakçılığının arttığını duyurdu.

Güney Kore’de gümrük yetkilileri cinsel gücü artırdığına inanılan ve fetüs ve ölü bebek etinden yapılan hap kaçakçılığının son dönemde çok arttığına dikkat çekti. Hapların, ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceği belirtildi.

İlk belirlendiği Ağustos ayından beri bu hapların ülkeye girişi hızla arttı. Gümrük yetkilileri, şimdiye kadar yolcuların bagajlarının içine saklanan ya da internet yoluyla satışı yapılmak istenilen toplam 35 girişimi ortaya çıkardı.

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