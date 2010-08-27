Ölü bebek annesinin kucağında dirildi!

T24- Avustralya’da 7 aylıkken doğan bebek doktorlar tarafından ölü ilan edildikten 2 saat sonra yaşama döndü.



Avustralya Sidney'de yaşayan Kate Ogg, ikizlere hamileydi. İkizler 27 haftalıkken dünyaya geldi. Doktorlar ikizlerden kız olanı Emily'de hiçbir sorun bulamazken erkek kardeşi Jamie'nin nefes almadığı fark etti.



Doktorlar, yaklaşık 20 dakika bebeği hayata döndürmeye çalıştı. Ancak bebek nefes almıyordu. Bunun üzerine doktorlar veda etmesi için Jamie bebeği annesine verdi.



Anne Kate Ogg, bebeği 2 saat boyunca koynunda tutup okşadı, bebeğiyle konuştu ve bir mucize gerçekleşti. Bebek yeniden nefes almaya başladı. Kate Ogg, o dakikaları şöyle anlatıyor:



"Gözlerime inanamadım. Jamie elini kaldırdı ve parmağımı tuttu. Gözlerini açtı ve başını sağa sola çevirdi. Bu gerçek bir mucize"



Kanguru tedavisi



Uzmanlara göre prematüre doğan bebeklerin vücut ısısı normal bebeklerin vücut ısısından daha düşük. Bebeğin annesi basit bir şekilde çocuğunu kendine yakın tutttuğunda yani kucakladığında, kendi vücut ısısıyla çocuğun ısısının yükselmesini sağlar. Bu tarz yönteme doktorlar kanguru tedavisi adını veriyor. Bebek Jamie'nin doktorları, 2 saat boyunca annesi tarafından sevilip okşanan bebeğin de bu şekilde vücut ısısının yükseldiğini ve mucize sonucu hayata döndüğünü belirtiyor.



İsveç'teki Karolinsk Enstitüsü tarafından İngiliz tıp literatürü The Lancet'te de yayımlanan araştırmaya göre, Kanguru tedavisi uygulanan bebeklerin yüzde 90'ı, 4 saat sonra normal vücut ısılarını buluyor.



Bu teknik aynı zamanda bebeğin vücudunun normalden fazla ısınmasını da önlüyor. Bebeğin vücut ısısı 37 dereceye ulaşıyor. Daha fazla yükselmesi mümkün değil. Çünkü yükselse bile bu ısı bebeğe değil doğrudan anneye geçiyor.