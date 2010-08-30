'Ölü bebeği ailesine poşet içinde verdiler'

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Poşette teslim edildi



Elinde poşetle hastane kapısında tepkisini dile getiren 31 yaşındaki baba Şefik Al, “Bana bebeğimin öldüğü söylenip, cesedi de poşet içerisinde verdiler. Böyle sorumsuzluk olur mu?” dedi.Yavuzselim Mahallesi’nde yaşayan Şefik Al, 3 gün önce 5 aylık hamile olan 27 yaşındaki eşi Esra Al'ı rahatsızlanması üzerine Kadın ve Doğum Hastalıkları Hastanesi'ne getirdi. 3 günün ardından öğleden sonra taburcu edilen Esra Al, saat 20.00 sıralarında rahatsızlanınca yeniden hastaneye getirildi. İddiaya göre, hastaneye getirilen ve muayenesinde karnındaki bebeğin öldüğü saptanan Esra Al, doğumhaneye alındı ve ölen bebek sezaryenle alındı.İddiaya göre, anne karnından çıkarılan 5 aylık erkek bebeğin cesedi yeşil bir örtüye sarıldıktan sonra konulduğu bir poşet içerisinde baba Şefik Al'a teslim edildi. Elinde poşetle hastane kapısı önünde gazetecilere yaşadıklarını anlatan Şefik Al, “Çocuğum öldü, cesedi de poşette duruyor. Böyle sorumsuzluk olabilir mi?” diyerek hastane yönetimine tepi gösterdi.Ölümün Allah'ın takdiri olduğunu ancak uygulamanın psikolojilerini olumsuz etkilediğini ifade eden Al, bebek cesedi bulunan poşeti eliyle havaya kaldırarak, “İşte bizim yönetim budur. Elime işte bu poşeti verdiler. Ben çocuğumun öldüğüne üzülmüyorum, ilgisizliğe üzülüyorum. Lütfen yetkililer bu kadar duyarsız davranmasın. Ben şikayetçiyim, artık bu uygulamalar düzeltilsin. Bugün benim başıma gelen yarın başkasının da başına gelebilir. Başka hastaların çocukları, poşet içerisinde ellerine verilmesin” diye konuştu.Yaşananların ardından hastane yönetimi konu hakkında açıklama yapmazken, anne Esra Al, kendi istekleri üzerine taburcu olarak evlerine gitti. Ölen bebek ise aile tarafından toprağa verildi.