Ölü adam yürüyor!

Cinayetten hapis yatan İranlı İsmail Armani, BM iltica talebini kabul etmeyince ülkesine iade edildi. Armani “Şimdi bile bile ölüme gidiyorum” dedi.



Konyada eşini öldürmekten 21 yıllık hapis cezasını Bursa Cezaevi'nde tamamlayan cilt kanseri hastası İranlı 52 yaşındaki İsmail Armani, cezaevinden tahliye olduğu gün gözaltına alınıp İran’a teslim edildi. İltica talebi Birleşmiş Milletler tarafından suçlu olduğu için kabul edilmeyen İsmail Armani ülkesine teslim edilirken, “Cezamı Türkiye’de çektim. Şimdi bile bile ölüme gidiyorum” dedi.



İranlı Fatıma-İsmail Armani çifti 9 yıl önce Konya’ya geldi. Burada çalışmaya başlayan evli ve 2 çocuklu çift, 2000 yılında akşam yemeği sırasında henüz belirlenemeyen bir neden tartıştı. Elindeki bıçağı Fatıma Armani’nin kalbine saplayan İsmail Armani eşinin ölümüne neden oldu. Tutuklanan İsmail Armani, Konya’da yargılandığı Ağır Ceza Mahkemesi’nce 21 yıl hapis cezasına mahkum edildi. Cezasının 2.5 yılını burada çeken Armani, daha sonra genellikle yabancı hükümlü ve tutukluların bulundurulduğu Bilecik Cezaevi’ne nakledildi. Geçen yıl cilt kanseri olduğu anlaşılan Armani, ışın tedavisi görmesi için 3 ay önce Bursa Kapalı Cezaevi’ne nakledildi. Cezasını Bursa’da çeken İsmail Armani aynı zamanda Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde cilt kanseri tedavisi görmeye başladı.



Yakalandığı hastalık vücudunda yayılan İsmail Armani’yi tahliyesi yaklaştıkça ülkesine iade edilip, eşini öldürdüğü için yeniden yargılanıp idam edilme korkusu sardı. Birleşmiş Milletler’e başvurup iltica talebinde bulundu, İran dışında her hangi bir ülkeye kabulünü isteyen İsmail Armani’ye Bursa’ya gelen BM müfettişleri inceleme yaptıktan sonra işlediği suçu gerekçe göstererek, isteğini kabul etmedi.



İsmail Armani önceki gün tahliye edildi. Cezaevinden çıktıktan sonra Bursa polisi tarafından gözaltına alınan ve üzerinde pasaportu dahi bulunmayan İsmail Armani, gerekli yazışmalar yapıldıktan İran’ın İstanbul Başkonsolosluğu’na götürüldü. Pasaportu olmadığı için burada kendisine seyahat belgesi verilen İsmail Armani, fotoğrafını çeken DHA muhabirine, “Şeriat mahkemesinde yargılanıp asılabilirim. Keşke Türkiye’de cezaevinden çıkmasaydım. Üstelik kanser tedavim de yarım kaldı. Bile bile ölüme gidiyorum. Başka çarem yok. Ya asılarak öleceğim veya kanserden. İnşallah kanserden ölürüm” dedi.



İran Başkonsolosluğu’ndan seyahat belgesini aldıktan sonra polis tarafından Ağrı'nın Doğubeyazıt İlçesi'ne getirilip Gürbulak Sınır Karakolu’nda İran yetkililerine teslim edilen İsmail Armani’nin burada cezaevine konulacağı belirtildi.



(DHA)

