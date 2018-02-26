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Oltulu kadınlar, Mehmetçik için kete yaptı 

Murat AYDIN/OLTU (Erzurum), (DHA)- ERZURUM'un Oltu ilçesinde bir araya gelen kadınlar, Suriye'nin Afrin bölgesinde Zeytin Dalı Harekatı'na katılan Mehmetçik için cevizli kete yaptı

26 Şubat 2018 12:25

Murat AYDIN/OLTU (Erzurum), (DHA)- ERZURUM\'un Oltu ilçesinde bir araya gelen kadınlar, Suriye\'nin Afrin bölgesinde Zeytin Dalı Harekatı\'na katılan Mehmetçik için cevizli kete yaptı.
Oltulu kadınlar, Zeytin Dalı Harekatı\'na katılan askerlere destek için kolları sıvadı. 15 kadın, imece usulü olarak hazırladıkları keteleri Osman Çelebi\'ye ait fırında pişirdi. Bin adet yapılan cevizli keteler, sınırdaki Mehmetçik\'e götürülecek.
El birliği ile hazırlanan ketelerin, Mehmetçikler için güç kuvvet vereceğini söyleyen kadınlardan Tülay Çevik, \"Afrin\'de bizim için çarpışan askerlerimize Nene Hatun\'un ölmediğini, halen daha o ruhun yaşatıldığını göstermek istedik. Asker çocuklarımıza enerji olsun diye Oltumuzun ceviz içli ketesini yapıyoruz ve daha sonra kendimiz götürüp bir anne şefkati ile ellerimizle asker evlatlarımıza yedireceğiz. Allah evlatlarımıza sağlık sıhhat versin, kör kurşunlardan saklasın\" dedi.
Harçlıklarından biriktirdikleri ile tüm malzemeyi kendilerinin aldıklarını belirten Ayşe Karaca ise vatanı koruyan askelerin her zaman yanında olduklarını belirtti.

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