Oltulu kadınlar asker ve polisler için yaptığı keteleri götürüyor

Murat AYDIN/OLTU (Erzurum), (DHA)- ERZURUM\'un Oltu ilçesinde biraraya gelen 15 kadın, Suriye\'nin Afrin bölgesindeki teröristlere yönelik devam eden Zeytin Dalı Harekatı\'na katılan asker ve polisler için cevizli kete ve su böreği yaptı.

Oltulu kadınlar, Zeytin Dalı Harekatı\'ne katılan asker ve polisler için kolları sıvadı. 15 kadın, imece usulü olarak hazırladıkları keteleri Osman Çelebi\'ye ait fırında pişirdi. Bir haftada yapılan bin adet cevizli keteyle birlikte 10 tepsi su böreği, kahramanlara ulaştırılmak üzere hazırlandı.

El birliği ile hazırlanan ketelerin, kahramanlara güç kuvvet vereceğini söyleyen kadınlardan Tülay Çevik, \"Bir anne şevkati ile yaptığımız kete ve börekler derin donduruculardan çıkartılarak büyük bir titizlikle ambalajlayıp kendi ellerimizle koliledik. Kete ve böreklerle 11 kadın bizleri sınıra götürecek olan otobüse binip yola çıktık. Tük askerinin ve polisinin elbet bizim yaptığımız yiyeceklere ihtiyaçları yok. Biz haiyenlere halkın her zaman asker ve polisin yanında olduğunu göstermek istiyoruz. Bu uğurda gerekirse askerimiz ve polisimiz gibi şehit olmaya hazırız\" diye konuştu.

Eşleri, çocukları ve yakınları ile vedalaşarak otobüse binen kadınlar, yanlarına aldıkları kolilerle yola çıktı.



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