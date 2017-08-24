Oltu'da AK parti İlçe Başkanlığını Gülcü kazandı

Murat AYDIN/ OLTU(Erzurum), (DHA)- AK Parti Oltu İlçe Başkanlığı\'nın olağan kongresinde A. Efdal Gülcü, yeniden seçildi.

Oltu Belediyesi Efkan Ala Kültür Evi’nde dün yapılan Ak Parti Oltu İlçe Başkanlığı 6\'ncı Olağan Kongresi\'nde Divan Başkanlığı\'nı Ak Parti Erzurum Bölge Koordinatörü Alaattin Güven yaptı. Konuşmaların ardından yapılcak seçimlere şimdiki başkan A.Efdal Gülcü ile telefon bayisi Emrah Ceylan adaylık başvurusunda bulundu. Divan Başkanı Alaattin Güven, evrak eksikliği gerekçesiyle Emrah Ceylan’ın adaylık başvurusunu kabul etmedi. Ceylan ve taraftarlarının itirazlarını kabul etmeyen Güven, polis tarafından Emrah Ceylan ve ekibinin salondan çıkarılmasını istedi. Polisin uyarısı üzerine Emrah Ceylan ve ekibi, kongrenin yapıldığı alandan ayrıldı. Tek liste halinde yapılan seçimde A.Efdal Gülcü, yeniden Ak Parti Oltu İlçe Başkanlığına seçildi.

Olağan kongrede Ak Parti Erzurum Milletvekilleri Mustafa Ilıcalı, İbrahim Aydemir, Orhan Deligöz, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Ak Parti İl Başkanı M. Emin Öz, Olur, Narman ve Şenkaya ilçelerinin Belediye Başkanları, delegeler ve partililer hazır bulundu.

FOTOĞRAFLI