Oltu Çayı'na dökülen zift ve atık yağa tepki

Murat AYDIN / OLTU (Erzurum), (DHA)- ERZURUM\'un Oltu ilçesinden geçmekte olan Oltu Çayı\'na tonlarca zift ve atık yağ dökülmesi nedeniyle çok sayıda kuş ve balığın öldüğü öne sürülürken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Geçen hafta sonu Oltu’nun Kurupınar mevkiinden geçen Oltu Çayı\'na tonlarca zift ve yanmış atık yağ boşaltıldı. Kurupınar mevkiinden geçen Oltu Çayı\'nın etrafına yayılan zift ve yanmış atık yağ, geniş bir alanı etkiledi. Kurupınar mevkiinden geçen Oltu Çayı\'nın etrafını saran zift ve yanmış atık yağdan ötürü sayısız kuş ve balığın ölümü üzerine Oltulu vatandaşlar tepki gösterdi. Sorumluların cezalandırılması istendi.

Oltulu doğasever Mustafa Arlı, “Yaptığımız doğa yürüyüşünde Oltu Çayı\'nda hiç istemediğimiz görüntülerle karşılaştık. Dökülen atıklar nedeniyle çayın etrafında ölmüş kuş ve balıklarla karşılaştık. Korkunç bir görüntüydü. Bunu yapanların bulunması ve cezalandırılmasını istiyoruz. Bir daha böyle bir şeyin yaşanmamasını istiyoruz\" diye konuştu.

İlçe Emniyet Müdürlüğü konuyla ilgili olarak çalışma başlattı.

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