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Oltayla yakaladığı levrekler yüzünü güldürdü

Doğan ZELOVA/GELİBOLU (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesinde, amatör balıkçı Ahmet İnan (30), oltayla 5'er kilo ağırlığında 2 levrek yakaladı

18 Aralık 2018 18:29

Doğan ZELOVA/GELİBOLU (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE\'nin Gelibolu ilçesinde, amatör balıkçı Ahmet İnan (30), oltayla 5\'er kilo ağırlığında 2 levrek yakaladı.
Gelibolu ilçesi Hamzakoy mevkiinde bu sabah saatlerinde balık tutmaya giden amatör balıkçı Ahmet İnan, oltasıyla 4 saat içinde arka arkaya 2 tane 5\'er kiloluk levrek yakaladı. Levrekler, Ahmet İnan\'ın yüzünü güldürdü. Geçimini balıkçılıktan sağlayan İnan, levrekleri balıkhane esnafına kilosunu 50 TL\'den sattı.
Levrekleri satın alan Bahçeler Balıkçılık\'ın sahibi Özkan İş, satın aldığı balıkları tezgahında kilosu 70 TL\'den satışa çıkardı.

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