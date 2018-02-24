Oltayla yakaladı

Muğla’nın Bodrum İlçesi'nde, kıyıdan atılan oltayla 9.5 kilo ağırlığında sinarit balığı yakalandı.

Orman Balıkçılık ve Av Malzemeleri Mağazası’nda çalışan Rengin Dengel (36), bu sabah Gümüşlük sahiline arkadaşlarıyla birlikte oltayla balık avlamaya gitti.

Kıyıdan yaklaşık 80 metre uzağa attığı oltayı çekmeye başlayan Dengel, büyük bir şey yakaladığını hissetti. Büyük balıklardan orfoz ya da akya yakaladığını zanneden Dengel, 15 dakikalık uğraşın ardından çekmeyi başardığı balığın 9.5 kilo ağırlığında sinarit olduğunu gördü. Dev balığı görenler şaşkınlığını gizleyemedi.(DHA)