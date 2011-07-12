Oltaya el bombası takıldı!

T24

24 yaşındaki Sedat Tonga, arkadaşlarıyla birlikte Kızılırmak Nehri üzerindeki köprüye balık tutmaya gitti.Gençler balık tutmak için ağı ırmağa fırlattı. Akıntıyla bir süre ilerleyen ağa bir cisim takıldı.Ağı yukarıya çektiğinde cismin el bombasına benzediğini gören Tonga polise haber verdi. Bunun üzerine bölgeye bomba imha uzmanları geldi.İncelemede bombanın patlamamış olduğu belirlendi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.