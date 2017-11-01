T24 LogoT24 Logo
Gündem

Oltasına martı takıldı

Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE'nin Enez ilçesinde tekne ile balık avına çıkan Kadir Pekcan'ın denize attığı oltasına martı takıldı

01 Kasım 2017 17:07

Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE\'nin Enez ilçesinde tekne ile balık avına çıkan Kadir Pekcan\'ın denize attığı oltasına martı takıldı. Bir süre oltadan kurtulma mücadelesi veren martı, tekneye alınarak takıldığı oltadan kurtarıldı.
Enez İlçesi\'nde Saroz Körfezi\'nde oltasıyla balık avlamak için kayıkla denize açılan emekli Kadir Pekcan, lüfer, palamut, levrek gibi büyük balıkları avlamak için oltanın ucuna taktığı balık benzeri yemi denize attı. Bu sırada havada uçan martı balık şeklindeki yemi suda batmadan gagasıyla yakalayınca oltaya takıldı. Oltanın iğnesinden kurtulamayan martıyı tekneye çeken Pekcan, bir süre uğraştıktan sonra martıyı oltadan kurtarıp bıraktı. Martının oltaya takılma anı ve kurtarılmasını işadamı Mustafa Altunhan tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Altunhan\'ın sosyal medya hesabından paylaştığı görüntüler ilgiyle izlendi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Ali Can ZERAYEDİRNE DHA EDİRNE EnezKadir PekcanBirEnezSaroz KörfeziBuOltanınPekcanMartınınMustafa AltunhanAltunhanFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AFAD Elazığ depremi için nakdi yardım kampanyası başlattı...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24