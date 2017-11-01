Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE\'nin Enez ilçesinde tekne ile balık avına çıkan Kadir Pekcan\'ın denize attığı oltasına martı takıldı. Bir süre oltadan kurtulma mücadelesi veren martı, tekneye alınarak takıldığı oltadan kurtarıldı.

Enez İlçesi\'nde Saroz Körfezi\'nde oltasıyla balık avlamak için kayıkla denize açılan emekli Kadir Pekcan, lüfer, palamut, levrek gibi büyük balıkları avlamak için oltanın ucuna taktığı balık benzeri yemi denize attı. Bu sırada havada uçan martı balık şeklindeki yemi suda batmadan gagasıyla yakalayınca oltaya takıldı. Oltanın iğnesinden kurtulamayan martıyı tekneye çeken Pekcan, bir süre uğraştıktan sonra martıyı oltadan kurtarıp bıraktı. Martının oltaya takılma anı ve kurtarılmasını işadamı Mustafa Altunhan tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Altunhan\'ın sosyal medya hesabından paylaştığı görüntüler ilgiyle izlendi.



FOTOĞRAFLI