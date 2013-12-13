Oltasına 300 kiloluk köpek balığı takıldı

Muğla’da ağları topladıktan sonra dönüş yolunda sırtı çeken bir balıkçının oltasına, 300 kilo ağırlığında camgöz cinsi köpek balığı takıldı.

Muğla'nın Marmaris İlçesine bağlı Bozburun beldesi açıklarında ağları topladıktan sonra dönüş yolunda sırtı çeken bir balıkçının oltasına, 300 kilo ağırlığında camgöz cinsi köpek balığı takıldı.

Hisarönü köyünde yaşayan Volkan Ölmez (19), üç arkadaşı ile birlikte balıkçı teknesiyle Bozburun açıklarına avlanmaya çıktı. Ağları denize bırakan balıkçılar iskeleye geri dönüşleri sırasında Volkan Ölmez, sırtı tabir edilen balık avlanma yöntemiyle oltasını denize bıraktı. Bir süre sonra misinanın gerildiğini fark edip çekmeye çalıştı ancak, oltanın ucundaki ağırlık nedeniyle misinayı çekmekte zorlanınca arkadaşlarına haber verdi.

Teknede bulunan diğer 3 balıkçıyla birlikte oltayı çekmeye başlayan balıkçılar suyun yüzünde köpek balığı görünce şok oldu. Teknenin vincine bağlı ipi, çırpınan balığın kuyruğuna bağlayan balıkçılar köpekbalığını güçlükle tekneye almayı başardı. Vinçle havaya kaldırdıkları köpek balığının resmini çeken balıkçılar daha sonra denize geri bıraktı.

5 yıldır balıkçılık yaptığını söyleyen Ölmez, şöyle konuştu:

"Oltanın ucunda koca bir köpekbalığı görünce korkudan ne yapacağımı şaşırdım. Hemen arkadaşlarıma haber verdim teknenin vinci olmasaydı onu içeri almazdık. İlk defa oltayla bu kadar büyük bir balık yakaladım. Arkadaşlarla düşündükten sonra köpek balığını geri suya bırakmaya karar verdik."