-Olta balıkçılığı sezonu başladı ZONGULDAK (A.A) - 15.08.2011 - Zonguldak'ta olta balıkçılığı av yasağının kalkmasıyla birlikte tezgahları süsleyin palamutun tanesi 7,5-10 liradan satışa sunuluyor. Alınan bilgiye göre, denizlerde 1 Mayıs'ta amatör balıkçılar için başlayan av yasağı bugün sona erdi, profesyoneller için de 1 Eylül'de sona erecek. Zonguldak'ta gece yarısından sonra avlanmaya çıkan amatör balıkçıların oltalarına takılan 7,5-10 lira arasında satışa sunulan palamutlar, tezgahlarda yerini almaya başladı. 1 Eylül için hem ağ hem de çapari hazırlıklarını tamamlayan balıkçılar, sezonun açılmasıyla 'Vira Bismillah' demek için gün sayıyor. Kentte yaklaşık 60 yıldır balıkçılık yapan Mehmet Avcı, bu yıl ilk kez olta balıkçılığı yasağı getirildiğini söyledi. Yasağın bugün itibarıyla sona erdiğini, kendilerinin ise daha çok 1 Eylül'e hazırlık yaptıklarını anlatan Avcı, şöyle dedi: ''Deniz suyu soğuk olduğundan balık çok fazla yok. Ama deniz suyu sıcak olursa balık çıkar, burada olmaz da başka kentte çıkar. Nereden çıkarsa çıksın biz de ona göre kamyonumuzla, buzhanemizle ilgili hazırlığımızı yaptık. Balık Türkiye'nin neresinde çıkarsa çıksın 8 saatte Zonguldak'a gelir. Sezon olarak 10 Ekim'e kadar palamut çıkar, ondan sonra hamsi başlar. Bu sezon balığın bol olması bekliyoruz, ona göre yatırımlarınızı yaptık.'' Balıkçı çarşısında tezgahları süsleyen palamutun tanesi 7,5-10 lira, hamsi, mezgit ve barbunun kilogramı 10 lira, levrek ve çupranın 18 lira, mercanın 10 lira ve karidesin kilogramı 30 liradan satışa sunuluyor.