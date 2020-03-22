Olta balıkçıları 'evde kal'madı, Galata Köprüsü'nde balığa çıktı

Dünyayı saran yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 'evde kal' çağrıları yapılırken, Galata Köprüsü'ne gelen balıkçılar, balık tutup, sohbet etti.

Dünyayı saran Koronavirüs nedeniyle Türkiye’de yetkililer tarafından alınan önlemler gün geçtikçe daha da sıklaşıyor. Son olarak 65 yaş üstü ve özellikle kronik rahatsızlığı olan hastaların 24.00’den itibaren dışarıya çıkmasının yasaklanmasının ardından İstanbul adeta hayalet şehre döndü.



Mega kentin en yoğun cadde ve sokaklarında insan görülmezken, Tarihi Galata Köprüsü’nde ise yoğunluk yaşandı.



Yoğunluğun sebebi ise olta balıkçılarıydı. Yetkililerin 'evde kalın' uyarılarına rağmen pazar sabahının erken saatlerinde oltalarını alan vatandaşlar köprüye gelerek balık tutmaya başladı.



Hiçbir önlem almadıkları görülen balıkçılar, yakın mesafeden de kendi aralarında sohbet etmeyi ihmal etmedi.

"65 yaş üstü ihtiyarlar gelmedi, burası bize kaldı"

Balıkçı Muhammet Solak, "Gördüğünüz herkes balık hastasıdır. 65 yaş üstü ihtiyarlar onlar buraya geliyorlardı. Bugün onlar gelmediler, burası bize gençlere kaldı. Açık alanda Koronavirüs'ün o kadar etki göstermeyeceğini sanıyorum. Kapalı alan ile açık alan farklı oluyor" dedi. (İHA)



