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Yaşam

Ölmez apartmanında katliam

14 Ağustos 2008 03:00

Kilis'te cinnet geçiren 40 yaşındaki Ökkeş Çelik, tabancayla yataklarında uyuyan 4 çocuğunu ve eşini öldürdükten sonra intihar etti.

Olay, bugün saat 06.00 sıralarında Mutlu Sokak, Ölmez Apartmanı'nda meydana geldi. Afrin Barajı’nda çalışan Ökkeş Çelik, henüz belirlenemeyen bir nedenle yataklarında uyuyan çocukları 14 yaşındaki Meryem, 12 yaşındaki Ahmet, 8 yaşındaki Şaziye ve 3 yaşındaki Sevilay ile eşi 35 yaşındaki Zübeyda Çelik’i tabancayla göğüslerine sıktığı birer kurşunla öldürdü.

Ardından tabancayı başına dayayan Ökkeş Çelik, tetiği çekip yaşamına son verdi. Silah sesleri üzerine eve gelen komşuları, kapıyı kırıp içeri girdiklerinde Çelik ailesinin fertlerini yataklarında kanlar içinde buldu. Çağrılan sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Çelik çifti ve çocuklarının yaşamını yitirdiği belirlendi.
 

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