"Ölmeye ramak kalanlardan bir tablo"sözleriyle yoğun bakımdaki hastanın fotoğrafını paylaşan hemşireye soruşturma

İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakım servisindeki hastalarla çekildiği fotoğrafı sosyal medya hesabında paylaşan hemşire hakkında soruşturma başlatıldı. Konuyla ilgili açıklama yapan İstanbul Fatih Bölgesi Kamu Hastaneleri Genel Sekreterliği hemşire E.G hakkında inceleme başlatıldığını bildirdi.

Hemşire E.G.'nin sosyal medya hesabında paylaştığı fotoğrafın altına "Ölmeye ramak kalanlardan bir minicik tablo" yazdığı görüldü.

Hemşirenin paylaştığı iddia edilen fotoğrafta, "Şu an evdeyim arkadaki de çok pahalıya aldığım tablo. 04.20 kafası'" ifadesi de yer aldı.