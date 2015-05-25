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Deutsche Welle

Olmert'e yine hapis cezası

İsrail eski başbakanı Ehud Olmert, yolsuzluk iddiaları nedeniyle 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Bu ceza daha önceki 6 yıllık cezaya ek olarak verildi.

25 Mayıs 2015 12:58


Ehud Olmert, ABD'li bir destekçiden yasa dışı olarak para kabul ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada 8 ay hapis cezası aldı.

Olmert, Kudüs belediye başkanlığı döneminde bir gayrımenkul projesine ilişkin rüşvet aldığı iddiasıyla geçen yıl Tel Aviv'de yargılandığı mahkemede de 6 yıl hapse mahkûm edilmişti. 8 aylık ceza bu 6 yıla ek olarak verildi.

Ehud Olmert'in avukatı Eyal Rozovsky, karara itiraz ederek İsrail Yüksek Mahkemesi'ne gideceklerini bildirdi.

Eski başbakan, 2009 yılının başında yolsuzluk iddiaları nedeniyle istifaya zorlanmıştı. Olmert'in istifasıyla Benyamin Netanyahu'nun iktidarına giden yol açılmış oldu.

69 yaşındaki Olmert, 2012 yılında ABD'li işadamı Morris Talansky'den nakit dolu zarfları kabul etmesi de dâhil pek çok konuda suçlu bulunmuştu. Olmert'in toplam 600 bin dolar para aldığı iddia edildi. Talansky karşılığında hiçbir şey almadığını savundu.

Ehud Olmert, 1993 – 2003 yılları arasında Kudüs belediye başkanlığında bulunmuştu. Daha sonra Ariel Şaron başkanlığındaki hükümetlerde muhtelif bakanlık pozisyonlarını üstlenmişti. Rüşvet iddialarından ötürü başbakanlık görevinden istifa eden Olmert hakkındaki rüşvet soruşturması 2010'da başlamıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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