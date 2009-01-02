İsrail Başbakanı Ehud Olmert, bir haftayı bulan Gazze Şeridi’ndeki hava saldırılarının ardından “Gazze Şeridi’ne uzun süreli bir operasyon düşünmediklerini” söyledi.



Olmert, Filistinli militanların Grad füzeleriyle vurduğu, Gazze’ye yaklaşık 40 km uzaklıktaki Ber Şeva’ya yaptığı ziyaret sırasında, “Bu koşullar altında yaşamanın imkansız olduğu açıktır” derken, “Yüz binlerce insanın korku, endişe ve sıkıntı içinde uyuyup kalktığı gerçeği içimize sinmedi. Güneydeki yerleşimlerin huzura kavuşması için harekete geçeceğiz” diye konuştu.



Gazze’de yaşayan insanlara savaş açmadıklarını, Hamas’a karşı savaştıklarını söyleyen İsrail Başbakanı, “Hamas bizim hayatımızı zora sokuyor, ama ondan da fazla kendi halkının hayatını” diye konuştu.



Operasyonun hedefine bir an önce ulaşacağından umutlu olduğunu söyleyen Olmert, “Uzayıp giden bir savaş istemiyoruz. Bizim isteğimiz kendi çocuklarımızın çığlık çığlığa gelen roketlerden kaçmak zorunda kalmadan güvenlik içinde büyümeleridir” dedi.



Olmert, kendisiyle Savunma Bakanı Ehud Barak ve Dışişleri Bakanı Tzipi Livni arasında görüş ayrılıkları bulunduğu iddialarını da yalanladı ve “Tamamen uyum içinde çalışan bir hükümet var. Seçim dönemi politikalarının kararlarda etkili olmalarına izin vermem” dedi.



Öte yandan, İsrail ordusunun da kısa süreli, ama büyük çaplı bir kara operasyonundan yana olduğu belirtiliyor.



Gazze Şeridi’ni çevreleyen sınırdaki İsrail ordu birliklerinin hareketliliği sürerken, son iki gündür ordunun Güney Komutanlığı’nda askeri brifinglerin devam ettiği, subayların harekatla ilgili talimatları aldıkları kaydediliyor.



Genelkurmay Başkanlığı’nın Hamas’ı uzun dönemli bir ateşkese zorlayacak yoğun bir baskı kurulmasının gerekliliğine inandığı ifade ediliyor.



İsrail’in dar kapsamlı güvenlik kabinesi, daha önce silah altına alınmasına karar verilen 6 bin 700 civarında yedeklere ek olarak, 2 bin 500’ünün daha ordu emrine çağrılmasına onay vermişti.



Livni: Zamanı geldiğinde…



İsrail Dışişleri Bakanı Tzipi Livni, Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy ile bir araya geldi.



Paris’teki Elysee Sarayı’ndaki görüşmenin ardından gazetecilere açıklama yapan Livni, “İsrail’in, Gazze Şeridi’ne yönelik askeri operasyonlarını durdurmaya, zamanı geldiğine karar vereceğini” belirtti.



Livni, “Operasyonda hedeflere ulaşıldığına ilişkin karar, yaptığımız günlük değerlendirmelere göre verilecek” diyerek, “Zamanı geldiğinde kararımızı vereceğiz” diye konuştu.



Hamas’ın sadece İsrail için değil tüm Filistin halkı için de sorun olduğunu belirten Livni, Hamas’ı zayıflatmak istediklerini söyledi.



İsrail’in bombardımanının Hamas’a zarar verdiğini ve Hamas tehdit olmaktan çıkana dek saldırıların devam edeceğini belirten Livni, ateşkesin Hamas’ın İsrail’in güneyine roket atmayı durdurmasına bağlı olabileceğini kaydetti.



İsrail’in operasyonlar sırasında teröre ve Hamas’a karşı savaş ile sivil toplumu birbirinden ayırdığını belirten Livni, “Gazze’deki insani durumun tam olarak gerektiği gibi olduğunu” ifade etti.



Sarkozy’ye “anlayışından dolayı teşekkür eden” Livni, “Bölgemizin durumunun zorluğunu çok iyi biliyor, İsrail’in karşı karşıya olduğu tehdidin yapısını anlıyor” dedi.



Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy’nin pazartesi ve salı günü Gazze’deki duruma bir çözüm bulabilmek için Orta Doğu’ya gitmesi bekleniyor.



İsraillilerden harekâta destek



Bu arada, İsrail gazetesi Haaretz’in yaptırdığı bir kamuoyu yoklaması, İsraillilerin çoğunluğunun Gazze Şeridi’nde askerlerin hayatını tehlikeye atacak bir kara harekâtından çok, Hamas hedeflerine hava taarruzlarının devamına destek verdiğini ortaya koydu.



Kamuoyu yoklamasına cevap verenlerin yüzde 52’si hava taarruzlarının sürmesinden yana görüş bildirdi.



Yüzde 20 oranında bir grup da İsrail’in bölgede yoğun bir kara operasyonuna girişmesinin gerekli olduğunu düşünüyor.



İsraillilerin yüzde 19’u hükümetin mümkün olduğu kadar kısa sürede ateşkes için görüşmeye geçmesini istiyor.

