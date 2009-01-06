“Olmert ile Ankara’da ne konuştunuz?”

Hükümetin Kürt meselesinde İsrail’den farklı politika izlemediğini ileri süren Ahmet Türk, “İsrail'in Gazze saldırısından önce Olmert'le Ankara'da ne konuştunuz?” diye sordu.

DTP Eşbaşkanı Ahmet Türk, hükümete seslenerek, "Önce siz kendi içinizdeki çatışmaları durdurun. İsrail-Filistin barışı için güya enerji harcıyorsunuz. Peki kendi iç barışınız için ne yapıyorsunuz? Dışarıda Filistin'den yana tavır koyacaksınız, ama kendi içinizde Kürt meselesinde ise İsrail'den farklı bir politika izlemeyeceksiniz’’ dedi.



DTP Grup Toplantısı'nda konuşan DTP Eşbaşkanı Ahmet Türk, Ortadoğu'daki bu karanlık tablonun işaret ettiği gerçeğin gözler önüne serildiğini ileri sürerek şunları söyledi: "Sorunlar diyalog ve barışçıl yöntemlerle çözülmedikçe, halklar arasındaki gerilim sürecek, bu da egemen güçlerin yeni savaş planlarına kapı aralayacaktır. Bu nedenle Ortadoğu halklarının, kendi tercihi olmayan bu kör savaş karşısında ortak bir barış mücadelesini yürütmesi kaçınılmaz bir tarihi görev olarak durmaktadır. Savaşları bir kader olmaktan çıkaracak yegane güç halkların birleşik barış mücadelesi olacaktır, olmalıdır.



Saldırıdan haberiniz var mıydı?



Ortadoğu'da yaşananlardan kendi iç sorunlarını barışçıl yöntemlerle çözmek yerine iç çatışmaya yol açan politikalarda ısrar eden Türkiye'nin de gerekli ders ve sonuçları çıkartması gerekir. Unutulmamalıdır ki; Bölgesel barış ancak iç barışın tesisiyle mümkündür. Bu gerçeği görmeyen, kendi iç barışını bir kenara bırakan Sayın Başbakan'ın Ortadoğu'da barış turlarına çıkmasının bir inandırıcılığı yoktur. Size demezler mi 'önce kendi evinin içini düzelt, sonra gel bölge barışından bahset!'. Kaldı ki İsrail saldırısını Türkiye'ye bir 'saygısızlık' olarak nitelendiren ve 'Filistinli çocukların ahı yerde kalmayacaktır' diyen Başbakan'ın bu tepkisi de hiçbir şekilde inandırıcı ve samimi değildir. İsrail'in Gazze saldırısından önce Olmert'le Ankara'da ne konuştuğunuzu, ne gibi anlaşmalar yaptığınızı kamuoyuna açıklamak zorundasınız. Kapalı kapılar ardında olup bitenleri bilmek, kamuoyunun hakkıdır. Sizin bu saldırıdan haberiniz var mıydı Sayın Başbakan? Bunu niye açıklamıyorsunuz?"



