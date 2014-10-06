

IŞİD tarafından rehin alınan 26 yaşındaki eski asker Peter Kassig'in ailesi, pazar günü oğullarının, 2 Haziran tarihli mektubunda yazdıklarını kamuoyuna açıkladı. Peter Kassig'in satırlarında, "Ölmekten çok korkuyorum ancak bilinmezlik ve bir yığın soru ve umut, daha da önemlisi umut edip etmemem gerektiğini bilememek daha da kötü" ifadelerini kullandığı bildiriliyor.

Peter Kassig, Suriye'deki iç savaş mağdurları için Türkiye'de bir yardım organizasyonu kurmuştu. Peter Kassig'in mektubunda, yardım etmeye çalıştığı Suriyelilerin çektikleri nedeniyle üzüntü duyduğunu, ölmesi durumunda acı çekenlere yardım etme çabalarının teselli olması gerektiğini yazdığı bildirildi.

Kassig'in anne ve babası Ed ve Paula Kassig, oğullarının 1 Ekim 2013 yılında kaçırıldığını ve o tarihten bu yana oğullarına yönelik farklı mesajlar gönderildiğini belirtiyor. Kassig, IŞİD örgütünün geçen cuma günü öldürdüğü İngiliz rehine Alan Henning'in yayınlanan videosunun sonunda gösterildi. Örgütün her videonun sonunda gösterdiği Avrupalı rehineyi şimdiye kadar sırayla öldürdü.

Kassig'in ailesi, oğullarının yardım ettiği kişiler aracılığıyla İslam ile derin bir bağ kurduğunu ve rehin tutulduğu süre zarfında Müslüman olduğunu belirttiler. Kassig'i mektubunda, inançla ilgili olarak son derece karmaşık bir durum içinde bulunduğunu ancak inancıyla barış içinde olduğunu yazdığı belirtildi. Peter Kassig'in ailesi bir kez daha IŞİD örgütüne, oğullarını serbest bırakma çağrısı yaptı.

Times'ın rehine iddiası

İngiliz The Times gazetesi, pazartesi günü çarpıcı bir iddiaya yer verdi. Gazete, Türk hükümetinin IŞİD örgütü tarafından rehin alınan 46 Türk diplomata karşılık, en az 180 cihatçıyı takas ettiğini yazdı. Takas edilenler arasında İngiliz vatandaşı iki cihatçının da yer aldığı öne sürülüyor.