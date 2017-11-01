Ölmek üzereyken buldukları köpeği hayat döndürdüler

Erdem ÖZCAN/BANDIRMA (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR’in Erdek ilçesinde, zincire bağlı halde bulunan, zayıflıktan kemikleri sayılan İngiliz Pointer cinsi köpek, hayvanseverler tarafından telef olmaktan kurtarıldı.

Erdek\'in Kapıdağ Mevkii\'nde, hurdalıkta bağlı olan köpeği gören Sezer Gürel, arkadaşları Savaş Utah Ebren ve Mert Ercis’e haber verdi. Köpeğin yanına gelen Mert Ercins bir mağara önünde hurdalık demirlere zincirle bağlı köpeği bağlı olduğu yerden kurtardı. Sağlam bünyeli, zeki ve sadık bir hayvan türü olarak bilinen İngiliz Pointer cinsi köpeği hayvan dostu dekoratör Mert Ercis, aracıyla Bandırma’daki Veteriner Kliniği’ne götürdü. Kinikte verilen mamaları yiyen, zayıflıktan adeta kaburga kemikleri sayılan köpek önüne konulan suyu da içti. Mert Ercis olayı şöyle anlattı:

”Arkadaşlarım, Erdek Kapıdağ’da yürüyüş yaparlarken bir mağara kenarında zincirle bağlı bir köpek görmüşler, bana haber verdiler. Hayvan, açlıktan adeta bir deri bir kemik kalmış. Önünde sadece bir tas, içinde de biraz su vardı. Herhalde onu içerek hayatta kaldı. Çevresinde en az 5-6 tane salık, 4-5 tane de zincirl, bağlı önlerinde yiyecek hiçbir şey olmayan köpek vardı. İçlerinde en sağlıksız en acil durumu olan köpeği Erdek’ten aracımızla Bandırma’da veterinere getirdik. Sonra sahiplendireceğiz. Diğerlerinin de kurtarılmasını istiyoruz” dedi.

Klinikte yapılan ilk muayenesinde uyuz olduğu anlaşılan köpeğin kan tahlili yapılıp, deri kazıntısı alınıp, mikroskopik incelemenin ardından tedavisinin yapılacağı bildirildi.

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