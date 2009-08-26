'Ölmek kolaydı ama sen vardın'

Çağan Irmak'ın son filmi ''Karanlıktakiler'', dünya prömiyerini 33. Montreal Film Festivali'nde yapacak.







''Mustafa Hakkında Her Şey'', ''Babam ve Oğlum'', ''Ulak'' ve ''Issız Adam'' adlı filmlerin yönetmeni Çağan Irmak'ın son filmi ''Karanlıktakiler'', dünya prömiyerini 33. Montreal Film Festivali'nde yapacak.

Çağan Irmak, son filmi ''Karanlıktakiler'' ile bu yıl 27 Ağustos-7 Eylül tarihleri arasında Kanada'da düzenlenecek Montreal Film Festivali'nden davet aldı.

Yapımcılığını Mustafa Oğuz'un üstlendiği ve baş rollerinde Meral Çetinkaya, Erdem Akakçe, Derya Alabora, Şebnem Dilligil, Rıza Akın, Pınar Töre, Savaş Akova, Durul Bazan ve Merih Atalay'ın oynadığı ''Karanlıktakiler'' adlı filmin dünya prömiyeri Montreal'de gerçekleştirilecek.

Film, Montreal Film Festivali'nde ''Dünya Sinemasına Bakış/Focus on World Cinema'' bölümünde gösterilecek.

Yönetmen Çağan Irmak'ın senaryosunu da yazdığı film, 2 Ekim'de vizyona girecek.

Filmin konusu

Egemen 30’lu yaşlarını aşmış, bir reklam ajansında ofis boy olarak çalışan ve ilerleyen yaşına rağmen annesi Gülseren ile aynı evde yaşamak zorunda olan genç bir adamdır. Annesinin zihinsel kararmalarıyla geçen bir hayat Egemen için, evlerinin içine gizlenmiş, belki de sadece onlar için hazırlanmış ufak bir cehennem gibidir.

Gülseren içinse hayattaki tek varoluş nedenidir Egemen. Gerisi kâbus, sakinleştiriciler, bitmeyen bir huzursuzluk ve tedirgin bir ruhtur. Gençliğinde yaşadığı travmaların etkisiyle kendini ev yaşamına hapsetmiş ve hayatla bağlarını koparmıştır. Yanında olmasını istediği tek kişi Egemen’dir. Oğlunu ondan ayıracak olan herhangi bir düşünce bile onu ciddi bir çılgınlık nöbetine girmesi için yeterlidir.