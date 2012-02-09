T24 LogoT24 Logo
Sağlık

Ölmek isteyenlere 'özel' klinik

Ölümcül hastalara yasal açıdan ötenazi hakkı tanıyan ilk ülke olan Hollanda’da şimdi de, kendi istekleriyle hayatına son vermek isteyen hastalar için özel klinik açılac

09 Şubat 2012 02:00


T24 - Ölümcül hastalara yasal açıdan ötenazi hakkı tanıyan ilk ülke olan Hollanda’da şimdi de, kendi istekleriyle hayatına son vermek isteyen hastalar için özel klinik açılacak.

Ölmek isteyenlere 'özel' klinik


Radikal gazetesinde yer alan habere göre; kliniği hizmete sokacak olan Gönüllü Hayatına Son Verme Derneği (NVVE), yılda yaklaşık bin başvuru beklediklerini açıklarken, klinikte görev yapacak aralarında doktor ve hemşirenin de bulunduğu altı kişilik uzman ekip, yasaların öngördüğü çerçevede hayatına son vermek isteyenlere evlerinde yardımcı olacak. Bunun gerçekleşmemesi durumunda ise hasta kliniğe yatırılarak ötenazi işlemi gerçekleştirilecek. Kliniğin mart ayında hizmete girmesi bekleniyor.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Araç muayenesinde yeni ücret tarifesi belli oldu ...

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

Optimar'dan yılın son anketi: Bugün seçim olsa oyunuzu hangi partiye...

Milli Piyango 2020 yılbaşı özel çekilişi sonuçlandı; işte büyük ikramiyeyi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24