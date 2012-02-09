Ölmek isteyenlere 'özel' klinik



T24 - Ölümcül hastalara yasal açıdan ötenazi hakkı tanıyan ilk ülke olan Hollanda’da şimdi de, kendi istekleriyle hayatına son vermek isteyen hastalar için özel klinik açılacak.







Radikal gazetesinde yer alan habere göre; kliniği hizmete sokacak olan Gönüllü Hayatına Son Verme Derneği (NVVE), yılda yaklaşık bin başvuru beklediklerini açıklarken, klinikte görev yapacak aralarında doktor ve hemşirenin de bulunduğu altı kişilik uzman ekip, yasaların öngördüğü çerçevede hayatına son vermek isteyenlere evlerinde yardımcı olacak. Bunun gerçekleşmemesi durumunda ise hasta kliniğe yatırılarak ötenazi işlemi gerçekleştirilecek. Kliniğin mart ayında hizmete girmesi bekleniyor.





