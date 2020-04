'Ölmek için Zaman Yok' : Yeni James Bond filmi Pekin galasını Koronavirüs nedeniyle iptal etti

Daniel Craig'in oynayacağı son film Bond filmi olacak James Bond No Time to Die (Ölmek İçin Zaman Yok) filminin Pekin galası Çin'de ortaya çıkan ve yayılan Koronavirüs salgını nedeniyle iptal edildi.

Çin'de ortaya çıkan ve şu ana kadar 1700'den fazla kişiyi öldüren Koronavirüs (Covid-19) Çin'de pek çok insanın evden çıkamamasına neden oldu. Nisan'da Pekin'de yapılması planlanan No Time To Die galası da bu nedenle iptal edildi. Film ekibi gala ya da basın toplantısı için Pekin'e gitmeme kararı aldı.

ABD'den sonra ikinci büyük box office olan Çin'de 70 binden fazla sinema salonu Koronavirüs salgınından beri kapalı.

No Time To Die, Koronavirüs salgını nedeniyle gösterimini iptal eden ilk film değil. DooLittle, Little Women, Jojo Rabbit ve 1917 gibi filmler de Çin prömiyerlerini iptal kararı almıştı.