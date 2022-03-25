Ölmek İçin Zaman Yok: Faroe Adaları'nda spoiler veren mezar taşı

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*Bu haber, son James Bond filmi No Time To Die hakkında önemli spoilerlar içerir

James Bond filmlerinin son halkası No Time To Die'ın vizyona girmesinin üzerinden aylar geçse de izleyiciler filmin finalini, izlemeyenler için olabildiğince gizli tutuyor. Ancak Faroe Adaları yetkilileri, bu gizli anlaşmadan habersiz gibi duruyor.

Faroe Adaları'nda Daniel Craig'in Bond'unun öldüğü sahnenin çekildiği yere bir mezar taşı dikildi.

Mezar taşı, Skyfall filminde görünen Bond ailesinin mezar taşlarına benzeyecek şekilde tasarlandı. Mezar taşında, No Time To Die'ın son sahnesinde M'in okuduğu "İnsanın gerçek fonksiyonu yaşamaktır, var olmak değil" ifadeleri yer aldı.

Filmde Bond'un öldüğü eski Sovyet tesisi, 26 nüfuslu Trøllanes köyünde bulunuyordu. Bölge, filmden sonra turistler arasında popülerleşti.