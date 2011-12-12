-Ölmeden salası verildi AYDIN (A.A) - 12.12.2011 - Aydın'da kalp krizi geçiren 51 yaşındaki oğlunu öldü sanan kadın, defin için hazırlık yaparken, hastanede kendisine verilen bilgiyi yanlış anladığını, oğlunun ölmediğini öğrenince sevinç yaşadı. Alınan bilgiye göre, Mesudiye Mahallesi'nde alzheimer hastası annesi Fatma Gürer ile yaşayan Nedim Yüzüak, cuma günü kalp krizi geçirdi. Ambulans ile Aydın Devlet Hastanesine kaldırılan Yüzüak, acil serviste yapılan müdahalenin ardından yoğun bakım ünitesine alındı. Hastaneye ziyarete giden anne Fatma Gürer, oğlunun yoğun bakım ünitesinde olduğunun bildirilmesinin ardından evine dönerek, mahalle sakinlerine oğlunun öldüğünü söyledi. Bunun üzerine Bamyalı Camisi'nde Yüzüak için sala verildi ve Kemer Mezarlığı'nda defin işlemleri için hazırlık yapıldı. İşlemler için Aydın Devlet Hastanesine giden komşular, Yüzüak'ın ölmediğini, yoğun bakım servisinde yattığını öğrendi. Mesudiye Mahalle Muhtarı Cemal Zingal, gazetecilere yaptığı açıklamada, ''Öldüğü söylenince Bamyacı Camisi'nde Nedim'in salası verildi. Cenazenin hastaneden alınarak mezarlığa defnedilmesi için mahalleli aralarında para topladı. Nedim'in ölmediğini öğrenince hepimiz hem şaşırdık, hem sevindik'' dedi. Fatma Gürer de gazetecilere yaptığı açıklamada, oğlunun ölmediği ortaya çıkınca çok sevindiğini belirterek, ''Hemşirelerle konuştum, oğlum öldü sandım. O üzüntüyle mahalleye giderek mahallelilere oğlumun öldüğünü söyledim. Mahalle sakinleri cenaze işlemlerini yaptırdılar. Ama oğlumun ölmediği haberi geldi. Allah oğlumu bana bağışladı'' diye konuştu.