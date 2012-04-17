Ölmeden önce ayrılıyor muydu?

Nirvana grubunun lideri ve solisti Kurt Cobain'in, ölmeden önce bir solo albüm hazırlığında olduğu söylendi.

Cobain'in eşi Courtney Love'ın grubu Hole'un eski gitaristi Eric Erlandson, "Letters to Kurt" adlı kitabının yayımlanması dolayısıyla TV-Fuse kanalına yaptığı açıklamada, "Cobain'in o tarihlerde farklı kişilerle bir solo albüm yapmakta olduğunu" belirtti.

1994'de 27 yaşında intihar eden Cobain'in şarkılar yazıp kaydettiğini söyleyen Erlandson, Cobain'in "süper bir istikamette ilerlediğini" belirterek, Beatles'e gönderme yaparak, bu solo albümün şarkıcının kendi "White Album"ü olduğunu söyledi.

Erlandson, Cobain'in üzerinde çalıştığı şeyler olduğunu, bunların kendisinin de çok hoşuna gittiğini belirterek, "benim önümde birazını çalmıştı, bu nedenle öldüğü zaman çok üzülmüştüm" dedi.

Erlandson, albümün bir gün yayımlanabileceğini belirterek, "birisinin bu albüm üzerinde çalışmalar yaptığını duyduğunu, hayranlarının bundan dolayı çok mutlu olacağını" kaydetti.