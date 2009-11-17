'Ölmeden morga koydular! '

T24 - Kırıkkale Devlet Hastanesi'nde bir kadının ölmeden morga konulduğu iddiası ortalığı karıştırdı.



İl Sağlık Müdürlüğü olayla ilgili soruşturma başlatırken, kadının ailesi ise sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını söylediler.



Kırıkkale Merkez Sanayi Mahallesi'ndeki kızının evine misafirliğe gelen 55 yaşındaki Nurcan Yayla aniden fenalık geçirdi.



Bunun üzerine aile, 112 Acil Servis ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalelerinin ardından Yayla'nın öldüğünü belirterek, cesedi Kırıkkale Devlet Hastanesi morguna kaldırdı.



Burada rapor düzenlemek için kadının cenazesini inceleyen nöbetçi doktor, vücut ısısı ve yaşam belirtisi olduğunu tespit etti.



Bunun üzerine morgta alınan kadına doktorlar serviste müdahalede bulundu. Çabaların olumlu sonuç vermemesi üzerine kadın, Yüksek İhtisas Hastanesi acil servisine kaldırıldı.



Ancak burada da yapılan tüm müdahalelere rağmen Nurcan Yayla kurtarılamadı.



Yayla'nın damadı Vedat Bülbül, ilk müdahale yapan sağlık görevlilerince kayınvalidesinin ölmeden morga konulduğunu ileri sürerek, "Madem kayınvalidem ölmüştü neden başka hastaneye sevk edildi, ölmemişse neden morga konuldu? Bu durumdan şüpheleniyoruz. Kayınvalidemin ölmeden morga konulduğunu düşünüyoruz. Belki gerekli müdahaleler yapılsaydı ve morga konulmasaydı kayınvalidem yaşayacaktı. Onun için yasal yollara başvuracağız. Sorumlular hakkında şikayetçi olacağız" dedi.



Kırıkkale İl Sağlık Müdürü Dr. Ergül Demiral ise bir insanın ölmeden morga konulmasının dehşet verici olduğunu konuyla ilgili gerekli soruşturmanın başlatıldığını belirterek, "Hastaya ilk etapta resüsitasyon (yeniden canlandırma) kalp masajı, solunum gibi müdahalede bulunulur, adrenalin ilaç verilmişse bazen kalpte zayıf atım olabilir. Sağlık ekipleri bunu algılamış olabilir. Bu, kişinin canlı olduğu biçimde değerlendirilmemeli.Olayla ilgili soruşturma başlattık. Soruşturmanın sonunda eğer bir aksaklık ve görevlilerin bir hatası varsa gereğini yaparız" diye konuştu.