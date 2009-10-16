'Ölmeden bir filmde daha oynamak istiyorum'

Müjde Ar ile Önder Açıkbaş'ın birlikte sundukları 'Güzel Haberler' programına Gani Müjde konuk oldu.



NTV'de ekrana gelen Müjde Ar ile Önder Açıkbaş'ın birlikte sundukları 'Güzel Haberler' programına Gani Müjde konuk oldu. Ar, sinema filmleri konusundaki seçiciliğini anlattı ve "Milletin ödü patlıyor bana proje getirmeye" dedi. Gani Müjde ise, "Müjde Ar'ı çok seviyorum ama fırça götüreceğim diye teklif götüremiyorum. Onun tedavi olması gerekir" şeklinde konuştu.



Yırtar atarım



Önce işi şakaya vuran Ar, ardından artık senaryoda eskisi kadar seçici olmadığını söyledi ve ekledi: "Yırtar atarım senaryoyu, hiç kimsenin gözünün yaşına bakmam! Yok, artık o kadar değilim. Ölmeden önce bir-iki film çekelim."

