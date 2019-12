Olmazsa olmazlar

Her dışarı çıkma girişimi, Acaba ne giysem? Giyecek hiç bir şeyim yok! söylemlerini de yanında getiriyor. Böyle durumlarda kararsızlık yaşamamak ve hemen hazır olabilmek için kıyafet dolabınızda mutlaka olması gereken parçalar:



Siyah Diz Üstü Elbise



Diz üstü, vücudunuza yapışan siyah bir elbise ile akşam gezmelerinizde gittiğiniz her yere uyum sağlayabilirsiniz. Şıklığınız için joker parçadır.



En Güvendiğiniz Kot Pantolon



Kot pantolon modası artık hem gündüze hem geceye uzandı. Üzerinizde en iyi durduğuna inandığınız kot pantolonunuzu dolabınızda hazır tutun.



Beyaz Tişört



Gündüz hafta sonu gezmeleri için en ideal parçadır. Boynunuza saracağınız toz pembe fularla spor bir şıklık yaratabilirsiniz.



Siyah ve Ten Rengi İnce Çorap



Hayat süprizlerle dolu, bazıları da kötü. Çekmecenizde var sandığınız külotlu çorap aslında olmayabilir ve bunu randevunuza bir saat kala farkedebilirsiniz. Böyle durumlar yaşamamak için dolabınızda paketi açılmamış (ki bu sayede onları gerçekten ihtiyaç duymadığınızda kullanmazsınız) siyah ve ten rengi çorap bulundurun.



Klasik Kesimli Ceket ve Pantolon



Uzun zamandır beklediğiniz iş görüşmesi davetiniz geldiğinde telaşa kapılmadan hazırlanmak için üzerinizde iyi durduğuna inandığınız pantolon - ceket takımınızı dolabınızda bulundurun. Tabii ki iş görüşmesine gittiğiniz şirketin giyim kurallarını ufak da olsa araştırma yapmanız da fayda var.



Siyah Topuklu Ayakkabı



Giydiğiniz her parça kıyafeti zenginleştirecek ve uyum sağlayacaktır siyah topuklu ayakkabı. Rahatlığından emin olduğunuz bir topuklu ayakkabı mutlaka yer verin.



Aksesuarlar



Görünümüzü tamamlayıcı küçük ve şık aksesuarlara dolabınızda yer ayırın. Fular, inci kolye, küçük taşlı küpeler gibi...



Çanta



Her renkle uyum sağlayabilecek tonlarda ve orta büyüklükte bir ya da iki çantayı acil durumlar için hazırda bulundurmanız faydalı olacaktır.