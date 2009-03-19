T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Olmazsa olmazlar

Her kadının dolabında olması gereken, hayat kurtarıcı eşyaları bilmek ister misiniz?

19 Mart 2009 02:00

Her dışarı çıkma girişimi, Acaba ne giysem? Giyecek hiç bir şeyim yok! söylemlerini de yanında getiriyor. Böyle durumlarda kararsızlık yaşamamak ve hemen hazır olabilmek için kıyafet dolabınızda mutlaka olması gereken parçalar:

Siyah Diz Üstü Elbise

Diz üstü, vücudunuza yapışan siyah bir elbise ile akşam gezmelerinizde gittiğiniz her yere uyum sağlayabilirsiniz. Şıklığınız için joker parçadır.

En Güvendiğiniz Kot Pantolon

Kot pantolon modası artık hem gündüze hem geceye uzandı. Üzerinizde en iyi durduğuna inandığınız kot pantolonunuzu dolabınızda hazır tutun.

Beyaz Tişört

Gündüz hafta sonu gezmeleri için en ideal parçadır. Boynunuza saracağınız toz pembe fularla spor bir şıklık yaratabilirsiniz.

Siyah ve Ten Rengi İnce Çorap

Hayat süprizlerle dolu, bazıları da kötü. Çekmecenizde var sandığınız külotlu çorap aslında olmayabilir ve bunu randevunuza bir saat kala farkedebilirsiniz. Böyle durumlar yaşamamak için dolabınızda paketi açılmamış (ki bu sayede onları gerçekten ihtiyaç duymadığınızda kullanmazsınız) siyah ve ten rengi çorap bulundurun.

Klasik Kesimli Ceket ve Pantolon

Uzun zamandır beklediğiniz iş görüşmesi davetiniz geldiğinde telaşa kapılmadan hazırlanmak için üzerinizde iyi durduğuna inandığınız pantolon - ceket takımınızı dolabınızda bulundurun. Tabii ki iş görüşmesine gittiğiniz şirketin giyim kurallarını ufak da olsa araştırma yapmanız da fayda var.

Siyah Topuklu Ayakkabı

Giydiğiniz her parça kıyafeti zenginleştirecek ve uyum sağlayacaktır siyah topuklu ayakkabı. Rahatlığından emin olduğunuz bir topuklu ayakkabı mutlaka yer verin.

Aksesuarlar

Görünümüzü tamamlayıcı küçük ve şık aksesuarlara dolabınızda yer ayırın. Fular, inci kolye, küçük taşlı küpeler gibi...

Çanta

Her renkle uyum sağlayabilecek tonlarda ve orta büyüklükte bir ya da iki çantayı acil durumlar için hazırda bulundurmanız faydalı olacaktır.

ETİKETLER

kadınmoda

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24