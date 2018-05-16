Olmayan penaltıyı veren hakem tutuklandı!

Sırbistan futbolu skandal hakem kararlarına sahne oldu. Ülkenin birinci liginde normal sezon sona ererken, heyecan Süper Lig şampiyonluk grubunda sürüyor.

UEFA Avrupa Ligi'ne katılma mücadelesi veren iki takım Spartak Subotica ile Radnicki Nis arasındaki mücadele tartışmalı kararlarla gündeme geldi.

Maçın hakemi Srdjan Obradovic, karşılaşmada ev sahibi ekip lehine iki penaltı düdüğü çaldı ve Spartak maçı 2-0 kazandı. Ancak pozisyonların tartışmalı olduğu, ikinci penaltının ise hiçbir şekilde penaltı ile ilgisinin olmadığı belirtildi.

Savcılık talimatıyla harekete geçen polisler maçın hakemi Obradovic'i tutukladı. Şike şüphesiyle tutuklanan Sırp hakemin dosyası mahkemeye sevkedildi.