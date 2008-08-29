Olmayan kredi kartına icra takibi

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, hamallık yapan Sinan Çoban'a, "hiç gitmediği" İstanbul'da "olmayan" kredi kartıyla yaptığı 1686 YTL'ye ulaşan alışveriş borcunu ödemediği için icra tebligatı yapıldı.

Sinan Çoban, Yeşil Mahallesi'nde iki odalı gecekonduda oturduğunu, geçimini hamallık yaparak veya günübirlik olarak inşaatlarda çalışarak sağladığını, 4 çocuğu bulunduğunu belirtti.

Bugüne kadar hiçbir bankadan kredi kartı almadığını ve İstanbul'a da gitmediğini ifade eden



Çoban, şöyle devam etti: "İstanbul 7. İcra Müdürlüğü'nce evime ödeme emri tebligatı geldi. Banka kredi kartı ile 1100 YTL'lik alışveriş yapmışım ve faiziyle bu para 1686 YTL'ye ulaşmış. 7 gün içinde ödemem isteniyor, yoksa icra işlemi uygulanacakmış. Tebligatta TC kimlik numaram ve annemin kızlık soyadı da yanlış yazılmış. Banka yetkilileriyle görüştüm, ancak parayı ödemem gerektiğini söylediler. Ben de banka yetkilileri hakkında Cumhuriyet

Savcılığına suç duyurusunda bulundum."

Şükran Çoban ise eşinin okuma ve yazma bilmediğini belirterek, "Ne yapacağımızı şaşırdık. Bu yoklukta bir de icra uygulanacağı endişesi taşıyoruz. Yanlışlığın düzeltilmesini istiyoruz" diye konuştu.

Bankanın avukatı ise kredi kartları ödemelerinin yapılmaması durumunda takip işlemlerine başlandığını, kimlik bilgilerinde yanlışlık olayları ile karşılaşıldığını ifade etti.

Sinan Çoban'ın durumunda da mağduriyet olasılığı bulunabileceğini, ancak yasa gereği tebligatı göndermek zorunda olduklarını belirten bankanın avukatı, itirazın araştırılarak değerlendirileceğini, haksızlık varsa sorunun çözümleneceğini söyledi.

