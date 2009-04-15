Olmayan işe 6 bin başvuru

Manisa'da MHP'den belediye başkan adayı olan Cengiz Ergün, seçimden önce "Yeni iş sahaları yaratıp, istihdam sağlayacağız" vaadinde bulundu. Henüz ortada olmayan işe bir haftada 6 bin kişi başvurdu



Takvim gazetesinin haberine göre; Manisa'da MHP'den belediye başkan adayı olan Cengiz Ergün, seçimden önce "Yeni iş sahaları yaratıp, istihdam sağlayacağız" vaadinde bulundu. Ergün, koltuğuna oturduktan sonra, Bilimsel Koordinasyon Merkezi'ni kurdu. Başına da Doç. Dr. Nazmi Avcı'yı getirdi.



Bu arada Avcı yerel bir gazeteye "Belediyemiz 4-5 bin kişiye iş imkanı sağlayacak. Başvuru formlarını almaya başladık" demeci verince, işsizler belediyeye hücum etti. Bir haftadaki başvuru sayısı 6 bine ulaştı. Formları dolduran vatandaşlar, başkandan iş istedi. Ancak, ortada iş yoktu.



Başkan Yardımcı Mesut Bayram Laçalar, form toplamanın amacının vatandaşın iş beklentilerini tespit etmek amacıyla yapıldığını söyledi



Belediye Başkanı Cengiz Ergün de, Nazmi Avcı'nın sözlerinin yanlış anlaşıldığını söyledi.



