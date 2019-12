-OLİN EDİRNE: 76 - TOFAŞ: 56 EDİRNE (A.A) - 03.01.2011 - Beko Basketbol Ligi'nde Olin Edirne, Tofaş'ı 76-56 yendi. Karşılaşmaya iki takımda karşılıklı basketlerle başladı: (6-4). Daha sonraki dakikalarda sayı üretmekte zorluk çeken Olin Edirne, Nichols ve Onur'un basketlerine engel olamayınca son 3 dakikaya 18-12 geride girdi. Kalan bölümde üstünlüğünü sürdüren konuk takım Nichols'un basketiyle birinci periyotu 20-18 üstün tamamladı. İkinci periyotta seyirci desteğini de arkasına alan Olin Edirne maça hızlı başladı. Bibo ve Seibutis'in üst üste basketleriyle rakibi karşısında öne geçti:(27-24). Karşılıklı basketlerle geçen kalan bölümde Olin Edirne Fikret Can'nın üç sayılık basketiyle ikinci periyotu 37-35 önde tamamladı. Üçüncü periyota Bibo ve Seibutis'in üst üste bulduğu sayılarla başlayan ev sahibi takım , 25. dakika içinde 10 sayılık farka ulaştı: (49-39). Rakibi karşısında üstün oyununu sürdüren Olin Edirne Fikret Can ve Bibo'un üst üste basketleriyle 3. periyotu 63-50 üstün tamamladı. Son periyotta seyirci desteğini arkasına alan Olin Edirne, karşılaşmanın bitimine 2 dakika kala Bibo, Seibutis ve Can Akın'nın basketleriyle farkı 22 sayıya kadar çıkardı: (74-52) Rakibi karşısında üstün oyununu sürdüren Olin Edirne oyuncusu Samardjiski'nin son saniyelerde attığı basketlerle maçı 76-56 kazandı. Oyak Renault'un 10'u hücumda, 18'i savunmada 28 ribaunduna karşılık Olin Edirne , 8'i hücumda, 28'u savunmada 36 ribaund aldı. Salon: Edirne Mimar Sinan Hakemler: Halil Baldemir xxx, Alper Özgök xxx, Semih Vural xxx Olin Edirne: Fikret Can xxx 16, Erdal xx 8, Ginevicius xx 5, Seibutis xxx 21, Caner xx, Samardjiski xxx 9, Reha xx 2, Deliboa xxx 15, Davut xx, Tofaş: Rowe xx 7, Osman x, Nichols xx 12, Can Altintiğ x 3, Mahalbasic x 2, İnanç xx 7, Ruzic xxx 13, Can Özcan xx 2, İlkhan xx 4, Fırat xx, Kenan x 2, Onur x 4, 1. periyot: 18-20 Devre: 37-35 3. periyot: 63-50