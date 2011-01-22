-OLİN EDİRNE: 72 - MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE: 58 EDİRNE (A.A) - 22.01.2011 - Beko Basketbol Ligi'nde Olin Edirne, Mersin Büyükşehir Belediyesini 72-58 yendi. Karşılaşmaya iki takım da karşılıklı basketlerle başladı. İki takımın da sayı üretmekte zorluk çektiği ilk periyot, 16-15 Olin Edirne'nin üstünlüğüyle tamamlandı. İkinci periyota iki takımda hızlı başladı. Mersin ekibi ilk dakikalarda Mutlu ve Christmas'ın basketleriyle sayı bulurken, ev sahibi takım ise Ginevicius ve Samardjiski ile pota altından bulduğu sayılarla skor üretti. İkinci periyotun bitimine 3 dakika kala 31-30 öne geçen Mersin Büyükşehir Belediye, Bibo ve Samardjiski'nin basketlerine engel olamayınca devreyi 38-35 geride tamamladı. Üçüncü periyotta seyirci desteğini de arkasına alan Olin Edirne, Samardjiski ve Seibutis'nin üst üste bulduğu sayılarla 25. dakika içinde 8 sayılık farka ulaştı: 49-41. Konuk ekip karşısında üstün oyununu sürdüren Olin Edirne, 3. periyotu 52-43 önde tamamladı. Son periyotta da başarılı oyununu sürdüren ev sahibi takım, isabetli atışlarıyla üstünlüğünü korudu. Rakibin top kayıplarını iyi değerlendiren Olin Edirne, Caner ve Samardjiski'nin hızlı hücumlarla bulduğu sayılarla karşılaşmanın bitimine 5 dakika kala farkı 14 sayıya çıkardı: 63-49. Rakibi karşısında üstün oyununu sürdüren Olin Edirne, Erdal'ın son saniyelerde attığı 3 sayılık basketlerle maçı 72-58 kazandı. Salon: Edirne Mimar Sinan Hakemler: Murat Biricik xxx, Özlem Yalman xxx, Kaan Büyükçil xxx Olin Edirne: Fikret xxx 10, Erdal xxx 12, Ginevicius xxx 7, Seibutis xxx 11, Caner xx 8, Samardjiski xxx 19, Reha xx , Deliboa xx 2, Ömer xx ,Davut xx 3 Mesin Büyükşehir Belediye: Asım,xx 4, Nedim xx 14, Sacales x 9, Hakan x 9, ,Sheldon xx 7, Pastal xx, Stimac xx, Christmas xx 7, Mutlu x 8 1. periyot: 16-15 Devre: 38-35 3. periyot: 52-43