Olimpos'ta sahil yasağı tabiatı korumak için

T24 - Kumluca Kaymakamlığı, Olimpos sahiline giriş yasağının birinci derece korunması gereken kalıntıların zarar görmemesi için alındığını açıkladı.









Antalya Vali Yardımcısı Recep Yüksel, gazetelere ''Olimpos sahilinde içki yasağı'' şeklinde yansıyan kararın antik kentin hem orman yangınlarına karşı korunması, hem de tarihi eserlerin çalınmasını engellemeye yönelik alındığını söyledi.



Recep Yüksel, Kumluca Kaymakamlığı'nın saat 22.00'den sonra Olimpos antik kentine girilmesini yasaklayan kararın yeni olmadığını, kararın geçen yıldan beri uygulandığını kaydetti. Vali Yardımcısı Yüksel, Kaymakamlığın, kararı alırken Orman Bölge Müdürlüğü'nün talebi doğrultusunda, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun görüşünü gözönüne aldığını kaydetti.



''Kaymakamlığın, insanların içki içmeleriyle ilgili bir derdi yok'' diyen Recep Yüksel, plaja girişle ilgili bir yasağın sözkonusu olmadığını, Çıralı'dan aynı sahile istenilen saatte girilebildiğini, ancak tarihi kent olan ve birinci derece korunması gereken Olimpos'taki kalıtların zarar görmemesi için böyle bir kararın uygulandığını bildirdi.







Ormanlık alan içerisinde bulunan antik kentte gece orman yangını çıkacağı tedirginliğinin yaşandığına dikkati çeken Vali Yardımcısı Yüksel, şunları söyledi:



''Olimpos da Phaselis, Perge gibi antik bir kent. Bütün ören yerlerinde akşam beli bir saatten sonra ziyaretçilere izin verilmiyor. Bu, ören yerinin korunmasına yönelik alınan bir karardır. Olimpos'ta da uygulanan budur. Tarihi ve kültürel varlıklarımıza sahip çıkmalıyız. Bu çerçevede de önlemler almalıyız. Kumluca Kaymakamlığı'nın aldığı karar bu çerçevede değerlendirilmelidir.''



Recep Yüksel, bölgeye gelen yerli ve yabancı turistlerin uygulamadan son derece memnun olduğunu da vurguladı.





