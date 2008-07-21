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Çevre

Olimpos’ta carettaya yer yok!

Dünyanın en güzel sahilleri arasında gösterilen Olimpos-Çıralı’da Caretta Caretta’lara yer kalmadı.

21 Temmuz 2008 03:00

Dünyanın en güzel sahilleri arasında gösterilen Olimpos-Çıralı’da Caretta Caretta’lara yer kalmadı.

ANTALYA - Dünyanın en güzel sahilleri arasında gösterilen Olimpos-Çıralı’da Caretta Caretta’lara yer kalmadı. Carettalar artık Antalya’nın Kumluca ilçesindeki 3 kilometrelik sahilin sadece 1.5 kilometresine yuva yapabiliyor. Sahilde geçen yıl 105 olan yuva sayısı da bu yıl 70’e düştü. Çıralı köylülerinin kurduğu Ulupınar Çevre Koruma Geliştirme ve İşletme Kooperatifi Başkanı Bayram Kütle endişeli: “Caretta’lar restoranlar, marketler, geceleri ışık, müzik ve gürültü nedeniyle sahile çıkamıyor. Yapılaşma artarsa 70 yuva da hayâl olur.”

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