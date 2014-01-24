Olimpos'a yapılacak 5 yıldızlı tatil köyü, çevrecileri ayaklandırdı

Antalya’nın dünyaca ünlü tarihi kenti Olimpos, yapılaşma tehdidiyle karşı karşıya. Olimpos Beydağları Milli Parkı, 1972 yılında Antalya Kemer’de bulunan doğal ve tarihî güzelliklerin korunması için SİT alanı olarak korunmaya alındı. Ancak zamanla Milli Parkın sınırları daraltıldı ve bölge yavaş yavaş imara açıldı. Şimdi de Milli Park sınırları içindeki Phaselis Antik Kenti tehlike altında. Olimpos Antik Kenti’nin sınırında bulunan ve milattan önce 7’nci yüzyılda kurulan Phaselis Antik Kenti’nde “Dream Of Phaselis” adlı 5 yıldızlı tatil köyü yapılacak. Tamamı 180 dönüm olan otel arazisinin 19 dönümlük kısmı 1’inci derece Arkeolojik SİT alanında bulunuyor.

İmar planları değiştirildi

Ayfer Çalıkıran'ın Taraf'ta yer alan haberine göre otelin arazisi, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Turizm Teşvik Kanunu kapsamında 2005’te Ares Fasilis İnşaat Turizm Ticaret A.Ş.’ye tahsis edildi. Ardından 2011’de bölgedeki imar planları değiştirildi. Şirket otel yapımı için harekete geçti. İlk olarak Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğü’nden izinler alındı. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü de 26 Aralık 2013’te “ÇED Gerekli Değildir” raporu verdi. Kararın ardından bu kez TMMOB harekete geçti ve önceki gün Antalya’da bir toplantı düzenlendi. TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Erdal Özdemir, Taraf’a yaptığı açıklamada, projeye karşı dava açacaklarını belirtti. Özdemir, “Her Oda, yönetiminden yetki alacak, sonra dava süreci başlayacak. Şubat ayının başında yapacağımız toplantıda davaya yönelik konular ayrıntılı olarak ele alınacak” dedi.

Öte yandan otel yapımı medyanın da gündeminde. Hürriyet Gazetesi Yazarı Yalçın Bayer, Fettah Tamince’ye ait projeyi köşesine taşıyınca Tamince, Bayer’e cevap verdi. Tamince, “5 yıldızlı otel inşa edilmeyecek olup, bölgenin dokusuna uygun bungalov projesi gerçekleştirilecektir” dedi.

Fettah Tamince kimdir?

RIXOS otellerinin yanı sıra dünyanın birçok yerinde toplam 21 otelin sahibi Fettah Tamince, Hükümete yakınlığıyla tanınıyor. Star Medya Grubunu’nun eski ortaklarından olan işadamı, Sembol İnşaat’ın da sahibi. Sembol İnşaat son olarak Haliç Yat Tersanesi Limanı ihalesini kazanan ortaklardan biri olarak gündeme gelmişti.

ÇED gerekli değilmiş

Otelin yapımıyla ilgili önce Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğü otelin yapımına izin verdi. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü de Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) için yapılan başvuruyu değerlendirdi. İl Müdürlüğü, 26 Aralık 2013 tarihinde “ÇED Gerekli Değildir” raporu verdi. Raporun ardından harekete geçen TMMOB, projeyi mahkemeye götürme kararı aldı.