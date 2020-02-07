Olimpos'ta Arkeolog Sinan Sertel'i öldüren sanığa 25 yıl hapis cezası verildi

Antalya'nın Kumluca ilçesi Çıralı sahilindeki Olimpos Antik Kenti'nin kazı alanı sorumlusu arkeolog Sinan Sertel'i bıçaklayarak öldüren sanık Sadık Poyraz'a 25 yıl hapis cezası verildi.

Antalya 11. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya tutuklu sanık Sadık Poyraz, maktulün ablası Nurcan Doğan ve taraf avukatları katıldı. Söz verilen sanık Poyraz, olaydan dolayı pişman olduğunu söyledi. Kararı açıklayan mahkeme heyeti, sanık Sadık Poyraz'a "kasten öldürme" suçundan 25 yıl hapis cezası verdi.

Ne olmuştu?

Antalya'nın Kumluca ilçesindeki Olimpos Antik Kenti Kazıları alan sorumlusu, sanat tarihçisi Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Sanat Tarihi Anabilim Dalı'nda doktora yapan sanat tarihçi Sinan Sertel, 18 Mayıs'ta, Kemer ilçesi Ulupınar Mahallesi Çıralı sahilinde yürütülen kazı çalışmaları sırasında ağaç kesildiği iddiaları üzerine bölgede oturan Sadık Poyraz ile tartıştı.

Büyüyen tartışmanın ardından Sadık Poyraz, yanındaki bıçakla Sinan Sertel'i göğsünden bıçakladı. Sadık Poyraz olay yerinden kaçarken, çevredekiler ağır yaralanan Sinan Sertel için 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Sertel, ambulansla hastaneye götürülürken, yolda yaşamını yitirdi.



Sinan Sertel'in cansız bedeni Antalya Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından memleketi Karabük'ün Safranbolu ilçesinde toprağa verildi. Olaydan sonra kaçtığı Kemer ilçesi Tekirova Mahallesi'nde yakalanan Sadık Poyraz, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.