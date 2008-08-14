Olimpiyat'ta kaybetme rekoru

Havuzdan bu kez, sansasyon ve ihtiras dolu ‘trajik’ bir aşk hikâyesi de çıktı. Fransız bayan yüzücü Laure Manaudou, İtalyan halefi Pellegrini’ye önce sevgilisini, sonra madalyasını, ardından da dünya rekorunu kaptırdı.



Havuzda üst üste gelen rekor haberleriyle 2008 Pekin Olimpiyatları’nın en renkli dalı özelliğini kazanan yüzme, içinde “aşk rekabetini“ barındıran “gizli bir kapışma“ ile de gündeme oturdu.

İtalyan ve Fransız sporcular ile yine İtalyan bir antrenörün yaşadığı “aşk üçgeni“, havuza farklı bir rekabet ile birlikte bir “trajediyi“ de beraberinde getirdi.



Trajediyi bizzat yaşayan, Fransız yüzücü Laure Manaudou’dan başkası değildi. Bundan iki yıl önce, 20 yaşında iken aşık olduğu ve nişanlandığı İtalyan yüzme antrenörü Luca Martin ile başarıdan başarıya koşan, hem aşkı hem de rekorları bir arada bulan Manaudou, daha sonra başına geleceklerden habersizdi. Nitekim, mutlu geçen iki yılın ardından ikilinin arası bozuldu.



Fransız yüzücü, aldatıldığını öne sürerek kısa süre önce parmağındaki yüzüğü havuza fırlatmıştı. Bu olayın hemen ardından ortaya çıkan gerçek, Manaudou’nun haklılığını da gösteriyordu. Martin, Manaudou’yu, bir başka İtalyan yüzücüyle, çıplak pozları dergileri süsleyen Federica Pellegrini ile aldatmıştı. Çok geçmeden, yeni çiftin boy boy pozları, İtalyan medyasında boy gösterince, yüreğini aldatılma duygusu kaplayan, içi içini yiyen Fransız yüzücü, müthiş bir intikâm plânı hazırladı. Manaudou, aşkını elinden alan Pellegrini ile hesabı havuzda kesmeye kararlıydı.



Havuzda da aynı kader



Bunun için yoğun biçimde çalışan Manaudou, özel hayatta yediği darbenin belki de havuzda daha ağırını yedi.



Önce, ilk darbeyi vurmaya hazırlandığı 400 metre serbestte yıkıldı. Fransız yüzücü, Pellegrini’nin beşinci olduğu finalde neredeyse yedi saniye gerisinde nal topladı, 8. ve sonuncu sırayı aldı; ancak en büyük darbe, 200 metre serbestte Manaudou’nun üzerine kâbus gibi çöktü. Pellegrini, bu mesafenin elemelerinde, Manaudou’ya âit olan ve Fransız yüzücünün 28 Mart 2007’de Melbourne’de kırdığı 1.55.52’lik rekoru, 1.55.45 ile tarihe gömüyordu.



Pellegrini, bununla da yetinmeyip, dünkü finalde 1.54.82 ile ^Dünya rekorunu bir kez daha kırarak altın madalyanın sahibi oldu ve Manoudou’nun, bir anlamda kaderine isyanını andıran “intikâm plânı”, Hollywood senaryolarını aratmayacak sıradışı bir finalle, “acı bir sonla” noktalandı.