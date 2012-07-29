Olimpiyatta ilk sürpriz yüzmede; Phelps 4.'cü oldu, altın Lochte'a gitti

Pekin 2008 Olimpiyat Oyunları'nda 8 altın madalya alarak tarihe geçen Phelps, Londra'daki ilk finalde umduğunu bulamadı. Son anda katıldığı 400 metre bireysel karışık finalinde altın madalyayı Ryan Lochte'ye kaptıran Phelps 4'üncülükle yetindi.



Yüzmede olimpiyat oyunlarının ilk altın madalyası erkekler 400 metre bireysel karışıkta verildi.

Yarışta gözler Amerikalı yüzücüler Michael Phelps ile Ryan Lochte'nin üzerindeydi. Yarışı başından sonuna kadar üstün götüren Lochte, altın madalyanın sahibi oldu. Son anda finale katılma hakkı kazanan Michael Phelps ise madalya alamadı.

Olimpiyat oyunlarında Michael Phelps ile Ryan Lochte arasındaki rekabetin nasıl şekilleneceği merakla bekleniyordu. İki Amerikalı yüzücü kozlarını ilk olarak 400 metre bireysel karışıkta paylaştı. 4 yıl önce Pekin'de 8 altın madalya birden alarak olimpiyat tarihine geçen Michael Phelps, eleme serisini ilk sırada tamamlamasına karşın çok yavaş bir yarış çıkarınca ancak 8. ve son sıradan finale katılabildi.

Final yarışına çok iyi başlayan Lochte başa baş geçen kelebek stil sonrası sırtüstüne geçildiğinde rakipleriyle arasına büyük bir fark koydu. Kurbağalamada farkı daha da açan Lochte, serbest stilde geçilen son 100 metrede rahat şekilde tüm rakiplerini geride bıraktı. Yüzmenin ilk altın madalyasının kazanan Lochte bir ara dünya rekoru temposunda yüzmesine karşın serbestte yavaşlayınca rekor gelmedi.

Bu dalın son olimpiyat şampiyonu Michael Phelps ise Pekin'dekinden 6 saniye daha kötü bir derece çıkarınca yarıştığı 7 dalın ilkinde 4. sırada kalarak madalya alamadı. Gümüş madalyanın sahibi Brezilyalı Thiago Pereira oldu. Bronz madalya ise Japon Kosuke Hagino'ya gitti.



'Diğerleri çok hızlıydı'



Phelps, yarıştan sonra yaptığı açıklamada, ''Diğerlerinin bu kadar hızlı gideceğini tahmin etmedim. Bu sabah, dört yıl önceye göre daha yavaştım, sanırım tek fark buydu. İlk 200 metrede iyi hissediyordum ama ondan sonra olmadı. Finale kaldığım için şanslıydım. İyi bir şansım vardı ancak bunu kullanamadım'' diye konuştu.



'Kazanacağımı biliyordum'



Geçen yıl Dünya Şampiyonası'nda 400 metre bireysel karışıkta altın madalya alan 27 yaşındaki Lochte ise, ''Şu an şoktayım ama kazanacağımı biliyordum. Başardığım için çok mutluyum. Taraftarların ve ailemin desteği kazanmama yardımcı oldu. Phelps'in elinden geleni yaptığını biliyorum, onunla konuşacağım ve yarıştan sonra nasıl olduğuna bakacağım'' ifadelerini kullandı.