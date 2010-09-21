-OLİMPİYATLARINDA CEP TELEFONLARI YER ALTINDA DA ÇEKECEK ANKARA (A.A) - 21.09.2010 - İngiltere, iki yıl sonra ev sahipliğini yapacağı olimpiyatlara yönelik hazırlıklarını telekomünikasyon sektöründe de sürdürüyor. Cep telefonları ile iletişim, olimpiyatlar başlamadan önce yer altı ulaşım sistemlerinde de kullanılacak. AA muhabirinin internetten derlediği bilgilere göre, Londra yerel yönetimi, yer altı tren hatlarının tamamında cep telefonu kullanılabilmesi için operatörlerle görüşmeler yaptı. Belediye, oldukça masraflı bu tür bir yatırımın getirisi konusunda endişelerini dile getiren şirketlere güvence de verdi. Proje için nihai anlaşma sağlanırsa, nispeten ucuz ancak güvenlik yönünden sıkıntı doğurabileceği ifade edilen klasik kablolama sistemi yerine, pahalı, mikro hücrelere sahip özel veri taşıyıcıları kullanılacak. Böylece örneğin olimpiyatları izleyen muhabirler, yer altında bir yerden başka bir yere giderken de haberlerini yazabilecek.