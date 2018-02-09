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Spor

Olimpiyatların açılışında ilgi odağı oldular!

Olimpiyatlara yalnızca sporcular damga vurmuyor

09 Şubat 2018 18:45

Güney Kore'nin PyeongChang şehrinde yapılan 2018 Kış Olimpiyatları'nın açılış töreni renkli görüntülere sahne olmaya devam ediyor. Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un ve ABD Başkanı Donald Trump kılığına girerek tören alanına gelen ikili büyük ilgi gördü.

Güney Kore'nin PyeongChang şehrinde yapılan 2018 Kış Olimpiyatları'nın açılış töreni başladı. Müthiş ışık ve robot gösterilerinin yapıldığı törene buz gibi soğuk hava damgasını vurdu.

Açılış töreni, 35 bin kişi kapasiteli PyeongChang Olimpiyat Stadı'nda gerçekleştirilecek ve 2 saat sürecek.

Tüm dünyanın merakla beklediği törene yalnızca sporcular değil, seyirciler de damga vurdu.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un ve ABD Başkanı Donald Trump kılığına girerek tören alanına gelen ikili büyük ilgi gördü.

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